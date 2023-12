A csapadékzóna szerda délután lassan mozog kelet felé

2023. december 5. 16:49

Időjárási helyzet Európában: Több ciklon és anticiklon is befolyásolja kontinensünk időjárását.



Európa középső részén egy alacsonynyomású rendszer hatására felhős és csapadékos az idő. A legtöbb csapadékot Angliában regisztrálták, ott több helyen is 50 mm felett alakul a napi csapadékösszeg. A ciklonhoz tartozó frontrendszer egészen a Földközi-tengerig húzódik, arrafelé néhány zivatar is kialakult, míg a magasabb részeken havazás fordult elő.



A kontinens keleti felén anticiklonális hatás érvényesül, nyugodt az idő, de a mérsékelt vagy gyenge szélnek, valamint a kialakult hórétegnek köszönhetően a maximum hőmérséklet arrafelé mindenütt 0 fok alatt marad.



A Kárpát-medence időjárását a tőlünk északnyugatra található ciklon, majd egy délre képződő mediterrán ciklon alakítja, együttes hatásukra főként a Dunántúlon vastagabb hóréteg alakulhat ki.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak átmeneti szakadozások lehetnek a felhőzetben - szerdán az északkeleti részeken.



Délnyugat felől csapadékzóna érkezik, melyből eleinte eső, éjfélig azonban - kiemelten a Dunántúli-középhegység magasabb térszínein, később a főváros térségében, valamint az Északi-középhegység nyugati részein - átmeneti ónos eső eshet. A Dunántúlon közben egyre nagyobb területen havazásba vált a csapadék és ott az időszak alatt vastagabb hóréteg is kialakulhat.

A csapadékzóna szerda délután lassan mozog kelet felé, melyből a keleti országrészben döntően eső várható, majd estefelé ott is havas esőbe, havazásba vált a csapadék.



Az északkeleti harmadban száraz marad az idő. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában -1 és +4 fok között alakul, a Tiszántúlon ennél néhány fokkal melegebb is lehet.

MTI