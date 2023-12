Engedély nélkül vágtak ki fákat a Terézvárosban

2023. december 6. 13:26

A terézvárosi önkormányzat, a saját szabályozását megsértve, engedély nélkül vágott ki fákat a kerületben. Erről szerdán sajtótájékoztatón beszélt a Hatodik Kerület Fejlődéséért Egyesület ügyvezetője, aki azt is bejelentette, hogy jövőre indul a polgármesteri posztért a VI. kerületben az egyesület színeiben.

Bálint György elmondta: a fák kivágása miatt a kerület egyik lakója pert indított az önkormányzattal szemben. A Pesti Központi Kerületi Bíróság arra kötelezte az önkormányzatot: nyilatkozzanak arról, hogy hány fát vágtak ki, mikor pótolják a fákat, mutassák be a fakivágás engedélyét, illetve fizessék meg a 304 800 forintos perköltséget - tette hozzá.



Közölte: a fákat idén nyáron vágták ki a Podmaniczky utca 79. előtti területen, ahová az ott lakók tiltakozása ellenére egy szeméttárolót épített az önkormányzat 40 millió forintos költséggel.



Az ott lakók, illetve önkormányzati képviselőként maga is érdeklődött Soproni Tamás (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP) VI. kerületi polgármesternél a fakivágás okáról és a jegyzői engedély hiányáról, ám sem a lakók, sem ő nem kapott választ. Ezzel a polgármester saját választási ígéreteinek mondott ellent - fűzte hozzá Bálint György, aki 2019-ben maga is az ellenzéki összefogás színeiben lett képviselő, de 2021-ben kilépett az MSZP-ből. Ezzel kapcsolatban annyit mondott: "elege lett a pártpolitikából".



Hangsúlyozta, a jövő évi önkormányzati választáson nem csupán a polgármesteri posztért indul el, hanem jelenlegi körzetében, a 8. egyéni választókörzetben, képviselőjelöltként is. Azt is elmondta, az egyesület minden egyéni választókörzetben indít jelöltet a kerületben.



Szerinte olyan kerületi vezetésre van szükség, amely "valóban a lakosok érdekeit helyezi előtérbe", és nem a saját személyes érdekeire vagy pártja érdekeire összpontosít.



Bálint György teljes körű átvilágítást ígért Terézvárosban "a zavaros közbeszerzések terén" is. Választási programjában fakivágás helyett faültetést, zöldebb és tisztább kerületet, "látszatintézkedés helyett valós elszámoltatást", tiszta közbeszerzést és valós átláthatóságot, a vendéglátóhelyek éjszakai nyitvatartásának újraszabályozását, az Airbnb-lakások szigorú ellenőrzését ígéri, illetve "igazi párbeszédet" a lakosokkal.



Úgy vélekedett, a terézvárosi önkormányzat működését botrányos közbeszerzések, az ezek nyomán keletkező több tízmillió forintos bírságok, ki nem fizetett tízmilliós kötbérek jellemzik. "Ezen kívánunk változtatni" - mondta Bálint György.

MTI