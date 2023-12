Az Év kiváló magyar méze

2023. december 9. 17:19

Az Év kiváló magyar méze a gyékényesi Pálfy-Oszkó Méhészet nyári virágméze lett a XIV. Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztiválon - közölték a szervezők az MTI-vel szombaton.

Árgyelán János versenyigazgató, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) Békés megyei szaktanácsadója, a rendezvény egyik főszervezője az MTI-nek elmondta: a Pálfy-Oszkó Méhészet nyári virágméze elnyerte a legjobb vegyesméz kategória fődíját is.



A legjobb akácmézet Ballér Róbert készítette Somogyjádon; a legjobb repcemézet pedig a pécsváradi Tojzán Zoltán. Fajtaméz kategóriában a kaposmérői Hanzel Róbert hársméze diadalmaskodott 2022 után idén is; az egyéb fajtaméz kategóriában a szolnoki Gujka László ámor méze kapta az első helyezett díját - ismertette a versenyigazgató.



A napraforgóméz kategória első helyezettje Ludman Anita lett, aki Nádudvaron méhészkedik. A különleges méz kategória első helyezettje a kiskőrösi Szomor Balázs propoliszos krémméze lett - tette hozzá.



Idén kiosztottak egy innovatív különdíjat is, amit Farkas Róbert nyert el Harkányból. A termék egy méz alapból készített pillecukor, amivel még a zsűri tagjai sem találkoztak soha - mondta.



Tájékoztatása szerint a versenyfelhívásra 398 mintát küldtek be idén a méhészek az ország egész területéről. Az első körös zsűrizésből 48 minta jutott tovább a laboratóriumi vizsgálati részre, ahol a termékek víz-, pollen-, glükóz- és fruktóz-, valamint az úgynevezett HMF-tartalmát elemezték. Utóbbi arra utal, hogy a mézet melegítették-e vagy főzték-e, vagy sem.



Ezt követően öt szakemberből álló zsűri második körben is értékelte a mézeket; itt olyan értékelési szempontokat figyeltek, mint a tisztaság, a víztartalom, a jellemző szín, a méz fajta szerinti illat jellege, az íz tisztasága, a csomagolás, valamint a harmónia, az összbenyomás, így alakult ki a végső sorrend - mondta Árgyelán János.

MTI