Harmadfokú riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat

2023. december 10. 09:18

A legmagasabb, harmadfokú, piros riasztást adta ki ónos eső miatt Baranya, Bács-Kiskun és Tolna vármegye hét járására az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap hajnalban.

A katasztrófavédelem az MTI-hez eljuttatott közleményében arra kér mindenkit, hogy ha tehetik, ne induljanak útnak, sem gyalogosan, sem autóval. Ne parkoljanak fa alatt vagy vezeték közelében. Készüljünk fel arra az esetre is, ha vezetékszakadás miatt nem lenne áram, készítsenek be elemlámpát, vagy gyertyát.



Ha valaki bajba jutott autóst, gyalogost lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.



A közleményben jelzik, hogy az érintett területeken fokozott odafigyelést kérünk mindenkitől, és figyeljék a meteorológiai szolgálat riasztásait. Az aktuális meteorológiai riasztásokról az Országos Meteorológiai Szolgálat oldalán és a katasztrófavédelem VÉSZ applikációján keresztül is tájékozódhatnak.



MTI