Aljas indokból gyilkolt

2023. december 12. 09:07

A Békés Vármegyei Főügyészség aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat egy 26 éves, többszörösen büntetett előéletű mezőhegyesi férfi ellen, aki az áldozatát előbb meg akarta fojtani, majd az eszméletlen férfit felgyújtotta.

A főügyészség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a sértett és egy társa még 2017-ben megverte az ügyben vádlottként szereplő testvérpárt, emiatt a Battonyai Járásbíróság társtettesként elkövetett testi sértés és annak kísérlete miatt el is ítélte őket.



A 26 éves férfi elhatározta, hogy bosszúból megöli az őt bántalmazó sértettet, ezt többször is hangoztatta testvérének és más emberek előtt is.



Végül 2022. november 2-án a sértett, egy 44 éves mezőhegyesi férfi este az egyik mezőhegyesi presszóban italozott.



A vádlottak később érkeztek az italmérő helyre és szintén inni kezdtek, de konfliktus, szóváltás nem alakult ki a felek között, a 26 éves vádlott és a sértett együtt biliárdozott.



A zárórát követően együtt távoztak a presszóból, hazafelé indultak, ekkor a vádlott Mezőhegyes külterületén, egy erdős területen rátámadt az ittas állapota miatt ellenállásra kevésbé képes sértettre, többször ököllel arcon ütötte, majd a földre kerülő sértettet több alkalommal megrúgta.



Ezt követően a vádlott a földön hanyatt fekvő sértett fölé hajolt és fojtogatni kezdte. Miután a sértett eszméletét vesztette, a vádlott - tettétől megrettenve - élesztgetni próbálta a mozdulatlan sértettet, rázogatta és a mellkasát nyomkodta, de mivel nem mozdult, úgy vélte, hogy életét vesztette. Valójában a sértett ekkor még életben volt, de életfunkciói gyengék voltak - írta az ügyészség.



A 26 éves férfi ezután felkereste lakóhelyén a testvérét, közölte vele, hogy megölte a sértettet, majd rávette arra, hogy segítsen neki felgyújtani a holttestet. Egy fél literes műanyag flakonba benzint öntöttek, majd azzal együtt visszamentek a bántalmazás helyszínére.



A helyszínen a 35 éves férfi ellenőrizte a sértett életfunkciót, azonban a lélegzését nem észlelte, ezért testvére a magukkal vitt benzinnel lelocsolta a sértettet, majd meggyújtotta.



A sértett a helyszínen meghalt, a holttestét másnap reggel találták meg. Halálának oka a fojtogatás által előidézett gégeszűkület és oxigénhiányos agykárosodás volt, illetve az égés által kiváltott szén-monoxid-mérgezés, valamint az égési sérülések.



A főügyészség indítványozta, hogy a bíróság a minősített emberölést megvalósító férfit beismerése esetén is végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje és állapítsa meg, hogy abból feltételes szabadságra nem bocsátható, testvérével szemben pedig végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki.



Mivel a 35 éves férfi a bűncselekményt egy másik ügyben a Battonyai Járásbíróság által vele szemben lopás miatt kiszabott 1 év időtartamú, 3 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje alatt követte el, a főügyészség indítványt tett ezen felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtásának elrendelésére is - áll a közleményben.



Az eljárás a Gyulai Törvényszéken folytatódik - írták.



MTI