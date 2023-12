Az elesett izraeli katonák ötöde nem ellenséges tűzben halt meg

2023. december 12. 11:11

A Gázai övezetben jelenleg folyó fegyveres konfliktus során elesett izraeli katonák ötöde nem ellenséges tűzben, a palesztin fegyveresekkel folytatott harcokban, hanem tévedésből leadott baráti tűzben vagy balesetben vesztette életét - jelentette ki az izraeli hadsereg szóvivője kedden.

A hadsereg számításai szerint tizenhárom, a Gázai övezetben harcoló katonát tévesen a palesztin iszlamista Hamász terrorszervezet tagjaként azonosítottak, és ezért az izraeli egységek lőttek le, további hét katona pedig más hadműveleti balesetben halt meg.



A szárazföldi harcok megindulása óta összesen százöt izraeli katona esett el.



A hivatalos beszámolók szerint az elmúlt napon az izraeli légierő több rakétakilövő-helyet támadott meg a Gázai övezetben. Dzsabáliában, az övezet északi részén a szárazföldi egységek azonosítottak egy, éppen Szderót város felé lövedékeket indító állomást, amelyet irányításukkal megtámadtak és megsemmisítettek.



Egy izraeli kommandós csapat harcosi rajtaütöttek egy, a Hamász használta épületen, ahol az iszlamisták mintegy kétszázötven, bevetésre kész rakétát, aknavetőt és páncéltörő rakétát helyeztek el, s ahol további fegyvereket és egyéb katonai felszereléseket is találtak. Egy másik egység harcosai leromboltak egy fegyvergyártó műhelyt, ahol több száz gránátra és rakétára leltek. A haditengerészet egyik hajója megtámadott egy olyan palesztin fegyveres osztagot, amely a Gázában tevékenykedő izraeli katonákra lőtt.



A Palesztin Hatóságon (PH) belül működő, a palesztin foglyok ügyeiért felelős hatóság vezetője szerint Izrael letartóztatott százötvenhárom gázai nőt, aki közül többen terhesek, és néhányuknak kisbabái is voltak. Az izraeli hadsereg tagadja, hogy gyermekeket tartana fogva.



Kadura Faresz, a PH palesztin foglyokért felelős tisztviselője azt állította, hogy a nők közül száznegyvenkettőt a múlt heti tűzszünet után fogtak el, és egyelőre nem világos, mivel vádolják őket.



Faresz a názáreti Radio Al-Samsznak adott interjújában azt mondta, hogy a nőket a "radar alatt", vagyis titokban tartóztatták le.



A Haárec című izraeli újságnak nyilatkozó izraeli biztonsági tisztviselő szerint az elfogott palesztinoknak csak mintegy 10-15 százaléka tartozik a Hamász terrorszervezethez.



Úgy vélik, hogy noha nincs szó arról, hogy a Hamász fegyveresei tömegesen feladnák magukat és letennék fegyvereiket, de a felvételek jelentős hatással vannak rájuk. A hadsereg közölte, hogy azokat a palesztinokat, akik nem állnak kapcsolatban a Hamásszal, vagy már szabadon engedték vagy hamarosan szabadon engedik.



Friss médiabeszámolók szerint Izrael arra kérte Egyiptomot és Katart, hogy közvetítsenek egy újabb megállapodást Izrael és a Hamász között, amely magában foglalja a túszok szabadon bocsátását és a tűzszünetet a Gázai övezetben folyó harcokban. Egyiptom már tárgyal az Egyesült Államokkal és Katarral is egy ilyen, a közeljövőben megszülető megállapodás lehetőségéről.



A palesztinok egészségügyi minisztériuma bejelentette, hogy kedd reggel négy palesztin vesztette életét Dzsenínben egy izraeli dróntámadásban. Az egyik áldozat - a beszámolók szerint az akció fő célpontja - Bakr Zakharna volt, a helyi fegyveres szervezet aktivistája.



A dróntámadás négy halottja az al-Aksza Mártírjainak Brigádjai nevű palesztin fegyveres szervezetben tevékenykedett, amely a Palesztin Hatóságot vezető Fatah párt katonai szárnyának nevezi magát.



MTI