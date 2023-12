Magos Déva várának a felújítása

2023. december 12. 16:09

Végéhez közeledik Déva várának a felújítása, jövőre visszakapcsolják a turisztikai körforgásba az erődítményt - jelentette be kedden Florin Oancea, a dél-erdélyi város polgármestere.

A Hunyad megyei város elöljárója közösségi oldalán több fényképet is megosztott a belső várban zajló felújítási munkálatokról, melyekkel véget ér az erdélyi turisztikai látványosság több szakaszban lezajlott felújítása. A belső várra vonatkozó 23 millió lejes (1,76 milliárd forint) beruházást nagyrészt európai uniós forrásokból finanszírozták.



A polgámester hangsúlyozta: 2024-ben több eseményt is szerveznek a felújított erődítményben.



A Déva fölé magasodó Várhegyen álló erődítmény külső falait korábban újították fel szintén uniós támogatással. Ezeket a részeket 2016-ban nyitották meg a látogatók előtt.



A hegy ormán található belső vár felújítása mellett önkormányzati támogatással az ide vezető felvonókabint is nagyobbra cserélték, kötélpályáját, megállóit felújították.



A dévai Várhegyen már az ókorban is állt erődítmény. A várat a tatárjárás után IV. Béla király építtette újjá, 1302-től az erdélyi alvajdák székhelye volt. Számos birtokosa közül a legjelentősebbek Hunyadi János, Szapolyai János, Bocskai István és Bethlen Gábor voltak.



Az 1848-49-es szabadságharcban a magyar forradalmi seregeknek Buda és Arad mellett Déva várát is sikerült elfoglalni. Bem tábornok a várban lőszerraktárt rendeztetett be, mely felrobbant. Az egész Várhegyet uraló várrendszer jelentősen megsérült, felújítása sokáig váratott magára.



A várnak szépirodalmi vonatkozása is van, a Kőmíves Kelemen című népballada felépítésének elképzelt történetét meséli el.



MTI