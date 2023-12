A szejm bizalmat szavazott Donald Tusk kormányának

2023. december 12. 23:07

Egész napos parlamenti vita után bizalmat szavazott kedd este a lengyel parlamenti alsóház (szejm) Donald Tusk kormányának.

A 460 fős szejmben 248 képviselő szavazott bizalmat Tusk kabinetjének, 201-en ellene voksoltak. Senki sem tartózkodott, 11 honatya nem volt jelen.



Támogatta az új kormányt a négy frakcióból álló parlamenti tömb, ezen belül a Polgári Koalíció (KO) összes képviselője. Az ellenzékbe került Jog és Igazságosság (PiS) listájáról megválasztott 185 jelenlévő képviselő mellett a nemzeti radikális és újliberális pártok szintén ellenzéki szövetsége, a Konföderáció 16 képviselője ellenszavazatot adott le.



Az október 15-i parlamenti választások nyomán többségbe került koalíció által előző nap, hétfőn kormányfőnek megválasztott Donald Tusk kedd délelőtt mondott programbeszédet a szejmben.



A bizalmi szavazást eredetileg kedd délutánra tervezték, a képviselők hozzászólásai azonban a tervezettnél jelentősen hosszabb időt vettek igénybe. Emellett hosszabb szünetet is kellett tartani azon incidens miatt, amikor Grzegorz Braun, a Konföderáció képviselője a szejm épületében rendezett hanukai ünnepség során poroltó készülékkel eloltotta a menóra gyertyáit.



A PiS képviselői azt javasolták, hogy az incidens miatt a bizalmi szavazást szerdára halasszák, a parlamenti többség azonban elutasította az indítványt.



"Nem engedhetjük meg, hogy Braun túszaivá váljunk" - jelentette ki Szymon Holownia házelnök.



Donald Tusk is úgy ítélte meg a szavazás előtti felszólalásában, hogy "a bűntett (...) nem késleltetheti a parlament cselekvését". Az incidens nem adhat okot a parlamenti választásokon megnyilvánult szavazói akarat "további elnapolására" sem, így a vita során feltett több mint kétszáz képviselői kérdésre később, írásban válaszol - jelentette be Tusk.



Andrzej Duda elnök szerdán iktatja be az új, 26 tagú kormányt.



MTI