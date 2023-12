Giorgia Meloni az Európai Bizottság gorombaságáról

2023. december 12. 23:10

Orbán Viktor állásfoglalását Ukrajna európai uniós csatlakozásával kapcsolatban befolyásolja az Európai Bizottság szigorúsága Magyarországgal szemben, melyet a testület más tagállamok felé nem tanúsít - vélte Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az uniós állam- és kormányfők következő csúcstalálkozójáról tartott felszólalásában a római képviselőházban kedd este.

Giorgia Meloni hangsúlyozta, hogy jól ismeri a magyar miniszterelnök nézeteit, amelyek nem egyeznek az általa képviseltekkel Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, de megjegyezte: szerinte a magyar kormányfő nézeteihez az Európai Bizottság merevsége és szigorúsága vezetett.



Meloni kifejtette, hogy kormánya Kijev oldalán áll, de a megoldást nem kizárólag Ukrajna anyagi támogatása jelenti: "a háború következményeivel is számolni kell, mivel a konfliktus az európai közvéleményt már eddig is terhelte".



Giorgia Meloni felidézte, hogy elődje, Mario Draghi, aki tavaly októberben adta át a miniszterelnöki széket Giorgia Meloninak, 2022 júniusában vonattal utazott Kijevbe Emmanuel Macron francia elnökkel és Olaf Scholz német kancellárral. Hármukról felvétel is készült a vasúti fülkében.



"Egyesek számára a külpolitika azt jelenti, hogy közös fotót készítenek Franciaországgal és Németországgal, de eredményt nem hoznak haza. Európa nem három tagból áll, hanem huszonhétből, és mindenkivel tartani kell a kapcsolatot: én Németországgal, Franciaországgal, de Magyarországgal is beszélek. Így végzem jól politikusi munkám" - válaszolt Giorgia Meloni a baloldali Demokrata Párt (PD) egyik képviselőjének, az alsóház külügyi bizottsága elnökének, Lia Quartapellének a felvetésére. Quartapelle arra szólította fel Melonit, válasszon Európa és Orbán Viktor között, mivel nem lehet egyszerre Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor barátja is.



Giorgia Meloni megerősítette, hogy Róma támogatja a tagjelölt Moldova és Bosznia-Hercegovina uniós csatlakozását is, valamint Georgia hasonló törekvéseit.



Az izraeli-palesztin helyzettel kapcsolatban az olasz miniszterelnök kifejtette, nem szabad engedni a Palesztin Nemzeti Hatóság további gyengülését, mivel anélkül nehezen tud majd újraindulni a konfliktus utáni politikai-társadalmi újjáépítés.



Giorgia Meloni hozzátette, a legerősebb védelmet kell biztosítani a zsidó közösségek számára, melyeket "az antiszemitizmus egyre erősebb hullámai fenyegetnek".



MTI