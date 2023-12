Ferenc pápa bejelentette, hogy nem mond le, Isten szólítja majd magához

2023. december 13. 09:44

Ferenc pápa egy interjúban arról beszélt, hogy egészségügyi problémái ellenére sohasem gondolt lemondásra, Isten akaratára bízza távozását. Az N+ mexikói televíziónak adott interjúban, amelyet az olasz sajtó szerda reggel közölt, az egyházfő azt is elárulta, hogy nem a Szent Péter-bazilikában akarja, hogy eltemessék.

Ferenc pápa hangoztatta, szem előtt tartja elődje, XVI. Benedek döntését, de azt kéri az Úrtól, akkor mondhassa, hogy elég volt, akármelyik pillanatban is következzék be, amikor az Úr akarja.

A pápa arra utalt, hogy XVI. Benedek 2013 februárjában saját döntéséből távozott az egyházfői tisztségből fizikai gyengeségére hivatkozva. XVI. Benedek volt a második pápa az egyház történetében, aki lemondott. A német pápa egy vatikáni kolostorba vonult vissza, ahol tavaly december 31-én hunyt el.

"XVI. Benedek nagy ember volt, alázatos ember, akinek, amikor szembesült saját korlátaival, bátorsága volt azt kimondani, hogy elég. Példaképnek tartom" - mondta Ferenc pápa.

A 86 éves egyházfő hangsúlyozta, hogy amikor az ember öregszik, el kell kezdenie készülődni.

Ferenc pápa hozzátette, hogy már utasításokat adott a temetésével kapcsolatban. Elődei többségével ellentétben azt akarja, hogy ne a Szent Péter-bazilikában, hanem a Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezzék el a sírját.

A Santa Maria Maggiore-bazilika – wikipedia

Az argentin pápát szoros kapcsolat fűzi a második legnagyobb római bazilikához, amelyben a várost oltalmazó Szűz Mária-ikont őrzik.

A Szűz Mária-ikon, a hagyomány szerint Szent Lukács műve – magyarkurir.hu

Ferenc pápa ennél a szent képnél szokott imádkozni utazásai előtt és után.

A Santa Maria Maggiore-bazilikában eddig öt pápát, V. Piust, V. Sixtust, XIII. Kelement, V. Pált és IX. Kelement temették el.

Ferenc pápa azt is elárulta, hogy a pápai temetési szertartások egyszerűsítésén dolgozik. "Az én temetésem lesz az új ceremónia főpróbája" - jelentette ki.

Az interjút készítő újságíró, Valentina Alazraki közösségi oldalán megírta, hogy a beszélgetés a spanyolajkú dél-amerikai országokban különösen tisztelt Guadalupei Szűz december 12-i ünnepe alkalmából készült.

Ferenc pápa megerősítette, hogy meghívást kapott Javier Milei új argentin elnöktől. Milei korábbi kijelentéseit az egyházfő úgy értékelte, hogy azok a választási kampány hevében hangzottak el. Argentína elnökjelöltjeként ugyanis Javier Milei többek között gyilkos kommunistának és az ördög cinkosának nevezte az argentin származású egyházfőt.

Ferenc pápa azt mondta, 2024-ben egy külföldi látogatást tervez, Belgiumba utazik majd, de mérlegeli az utat Argentínába és Polinéziába is.

Az interjúban Ferenc pápa az amerikai kontinenst is érintő migráció kérdésére is kitért. Hangoztatta, hogy emberi és keresztény törvénynek számít a migránsok befogadása és integrálása. Emlékeztetett, hogy ő maga is Argentínába kivándorolt olaszoktól származik. "Jézus is migráns volt" - mondta Ferenc pápa.

Sajnálatosnak nevezte, hogy az ukrajnai háború eseményei "megszokottá váltak, mint a reggeli kávé", miközben emberek, köztük sok fiatal hal meg. Megismételte, hogy a háború mindig vereség, egyetlen győztesnek a fegyvergyártók számítanak.

Elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban áll a Gázában található katolikus templom plébániájával, ahol hatszáz ember talált menedéket. Ferenc pápa kijelentette, azokra az anyákra gondol, akiket a háborúkban levélben értesítenek arról, hogy a fiuk hős volt, de meghalt. "A hősnők ezek az édesanyák, akiknek a fiait elrabolja a háború" - jelentette ki Ferenc pápa, felidézve azt, hogy hány tízezer fiatal veszítette életét az első és a második világháborúban is, például a normandiai partraszálláskor.

Megjegyezte, a történelem nem sokat változott.



