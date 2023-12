Zsidó telepeseket minősít szélsőségesnek von der Leyen

2023. december 13. 14:05

A szélsőséges ciszjordániai telepesek által elkövetett erőszak veszélyezteti a tartós béke kilátásait, és növelheti a közel-keleti instabilitást - hívta fel a figyelmet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán Strasbourgban.

A spanyol uniós elnökséget értékelő plenáris vita keretében a bizottság elnöke leszögezte: támogatja az erőszakos telepesek megbüntetését, bíróság elé állítását. "Támadásaiknak semmi közük a Hamász elleni küzdelemhez, és véget kell vetni nekik" - hangoztatta.



Von der Leyen szerint Izraelnek joga van mindent megtenni annak érdekében, hogy megakadályozza a Hamász palesztin iszlamista szervezet által október 7-én elkövetett borzalmak megismétlődését, ugyanakkor kötelessége védeni a polgári lakosságot, még akkor is, ha a Hamász emberi pajzsként használja őket.



Azt is hangsúlyozta, hogy a palesztinoknak nyújtott sürgősségi segítségnyújtáson túlmenően a kétállami megoldás lehetőségét is vissza kell terelni a helyes útra. Az elnök továbbá nemzetközi békekonferencia megrendezését szorgalmazta.



A migrációról szólva felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hat hónapban tovább nőtt az unió külső határaira nehezedő nyomás, amelyben szerepet játszanak Moszkva hibrid támadásai. Kiemelte, hogy az új uniós migrációs politikának a külső határok védelmének megerősítésére, az embercsempészet elleni küzdelemre és az életek megmentésére kell koncentrálnia.



"Támogatjuk a védelemre jogosultakat, és ezt fogjuk tenni a jövőben is. De azt mi fogjuk eldönteni, ki és milyen körülmények között érkezik az Európai Unióba, és nem az embercsempészek és az emberkereskedők" - húzta alá.



Pedro Sánchez spanyol szocialista miniszterelnök parlamenti felszólalásában a közelmúltbéli spanyol választásokról szólva elmondta: a jobboldal és a szélsőjobboldal arra készült, hogy visszavágja az elmúlt években elért szociális és környezetvédelmi fejlődést, de kudarcot vallott a neoliberális formulák alkalmazásával. Sánchez kijelentette, hogy kormánya folytatni akarja az európai projekt megszilárdítását, és elkötelezett a társadalmi igazságosság, a munkaügyi reformok, a méltányosság és a demokratikus együttélés mellett.



"A jobboldal a feminizmust, a zöld átmenetet, az európai projekt megerősítését próbálta támadni. A progresszív erők azonban megnyerték a választásokat, és november 16-án új koalíciós kormányt alakítottak abszolút többséggel. Ez az emberek akaratát fejezi ki, akik több mint 12 millióan vettek részt a választásokon" - hangoztatta.



Deutsch Tamás, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában felhívta a figyelmet: a spanyol miniszterelnök az uniós elnöki tevékenységének legnagyobb sikerének tartja, hogy sikerült hatalmon maradnia.



"Ez a megközelítés a soros elnöki feladatok és az Európai Unió működésének teljes félreértésén alapul. Nem egy választási győzelemre, a hatalomban maradásra kell felhasználni a soros elnöki tisztséget" - hangsúlyozta Deutsch Tamás.



A politikus Ukrajnával kapcsolatban kiemelte: az országot lehet és kell is segíteni, azonban egyértelmű, hogy jelenleg sem Ukrajna, sem pedig az Európai Unió nincs felkészülve uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésére.



"A brüsszeli bürokrácia mégis mindent megtesz azért, hogy az európai emberek érdekét megint csak figyelmen kívül hagyva, véleményüket megkerülve a lehető legdurvább politikai nyomásgyakorlással rohamtempóban áterőltesse az ukrán csatlakozást" - mutatott rá Deutsch Tamás.



MTI