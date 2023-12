Támadtak az izraeli erők szerdán is földön, vízről, levegőből

2023. december 13. 18:32

Az izraeli hadsereg szerdai közlése szerint több mint 250 célpontot támadott az elmúlt egy napban is a heves esők ellenére a Hamász palesztin iszlamista szervezet elleni Gázai övezeti hadműveletében a földön, a tengerről és a levegőből. Az eső az övezet civil lakosainak életét még inkább megkeseríti - tették hozzá. Sedzsajiában a hadsereg megölte egy olyan palesztin osztag tagjait, amely rakétákkal készült támadni Izraelt.

A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint a háború kezdete óta 18 608 ember halt meg az övezetben, és 50 594-en megsebesültek.



A Gázai övezet romló humanitárius és egészségügyi helyzete Izrael számára is veszélyt jelent - jelentette ki a Háárec című újságnak nyilatkozva Dorit Nicán professzor, a Ben Gurion egyetem egyik szakértője. Betegségek terjedéséhez vezetnek a rossz higiéniai körülmények, a nagy népsűrűség, a lakosság mozgása, valamint az egészségügyi ellátás gondjai. Az élelemhiány és az állandó szorongás csökkenti a fertőzésekkel szembeni ellenállást, különösen az időseknél és a terhes nőknél - mondta.



Az áramszolgáltatás hiánya miatt nem működő szennyvíztisztítókból már napi több mint százmillió liter szennyvíz áramlik a Földközi-tengerbe, amelyet az áramlatok elsodortak Izrael partjaihoz is. A tengervíz súlyos szennyezettsége miatt nem működik az izraeli Askelónban lévő tengervízlepárló üzem sem. Askelón és Asdód lepárlóüzemei szolgáltatják Izrael ivóvizének mintegy harminc százalékát, így a tenger gázai szennyezése közvetlen veszélyt jelent Izrael vízbiztonságára is.



A Gázába túsznak elhurcolt emberek családtagjainak százai és támogatók kedd óta tüntetnek a jeruzsálemi kormányzati negyedben, és sürgős megállapodást követelnek hozzátartozóik kiszabadítása érdekében.



Egy részük a hideg és a szakadó eső ellenére az éjszakát is a miniszterelnöki hivatal közelében kialakított sátortáborban töltötte. Szerda reggel a hivatalból az izraeli parlamenthez vezető út mentén álltak tábláikkal, amelyeken az idő múlására figyelmeztetik a döntéshozókat.



Beni Ganz, a szűk hadikabinet minisztere a gázai háborút "Izrael második, létéért vívott háborújának" nevezte, és megjegyezte, hogy "az súlyos, fájdalmas és kemény árat szed tőlünk".



A Nemzeti Tábor párt elnöke a kedden Gázában elesett katonákra utalva azt írta X-fiókjában: "minden elesett katona egy újabb seb Izrael állam testén, és minden ilyen seb katonáink hősiességére emlékeztet bennünket, valamint azt követeli tőlünk, hogy legyünk méltók az általuk meghozott áldozatra. Legyen áldott az emlékük, részben azoké, akik elestek értünk a keddi sedzsajiai ütközetben, és mindazoké, akik máskor másutt. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak" - írta Ganz.



MTI