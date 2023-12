A brüsszeli bürokraták elmerülnek a korrupció mocsarában

2023. december 13. 22:09

A brüsszeli bürokraták továbbra is elmerülnek a korrupciós ügyek mocsarában - jelentette ki Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője a párt MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében.

Az Európai Parlament (EP) szerdán az európai intézmények átláthatóságának és elszámoltathatóságának megerősítését célzó intézkedések eredményeiről tartott vitát.



Tóth Edina, a Fidesz EP-képviselője plenáris felszólalásában botrányosnak nevezte, hogy egy évvel a legsúlyosabb brüsszeli korrupciós eseteket követően még mindig nincs semmilyen előrelépés a baloldalt érintő szégyenteljes ügyekben.



A képviselő szerint jelenleg a politikai befolyásvásárlás korrupt rendszere működik Brüsszelben, amelynek hol a Soros-birodalom, hol pedig harmadik országok a haszonélvezői.



Az EP-képviselő szerint látszatintézkedések helyett valódi intézkedésekre van szükség, mivel a javasolt bürokratikus szabályok nem oldják meg a problémákat.



Elmondása szerint az érintett baloldali képviselők továbbra is az Európai Parlamentben ülnek és szavaznak. Brüsszel és a baloldal erőfeszítései még most is arra irányulnak, hogy áljogállami kérdésekkel tagállamokat ítéljenek el, a korrupciós ügyeket pedig elfedjék - tette hozzá.



A fideszes politikus kiemelte: a korrupció visszaszorítására megalkotott uniós intézményrendszer teljesen elbukott. Aggodalomra ad okot, hogy míg az EU-nak számos, kifejezetten az uniós intézményekben történő korrupció vizsgálatára létrehozott intézménye van, mégsem vették észre a baloldali korrupciós tevékenységet. Ezt a rendszert meg kell változtatni!- hangoztatta. "Alapvető politikai változásra van szükség, a brüsszeli mocsarat le kell csapolni a következő európai parlamenti választáson!" - zárta hozzászólását.



MTI