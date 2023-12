Börtönre ítélték Bródy János fiát

2023. december 14. 18:33

Bródy János fiát, Dánielt San Franciscóban bíróság elé állították, majd két év börtönre ítélték. A vád szerint a fiatal informatikus feltörte az őt alkalmazó bank rendszerét, miután kirúgták.

Az amerikai bíróság bűnösnek találta három vádpontban a zenész 38 éves fiát, aki szándékosan, bosszúból megrongálta egy bank számítógépes rendszerét, miután a pénzintézet kirúgta őt – olvasható a Borson.

Bródy Dániel a The First Rebuplic Bank alkalmazottja volt egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a belső rendszerhez csatlakozó védett gépéhez csatlakoztatott egy olyan adathordozót, melyen pornográf tartalom volt – írta a lap. A cég biztonsági osztálya ezt észlelve, azonnal fegyelmi eljárást indított és hamarosan meg is váltak az alkalmazottól, aki a Chronicle beszámolója szerint a kirúgását követően nem adta le a céges laptopját, hanem hazavitte és bosszút állt.

Az ügyészek szerint a bank rendszereiben okozott kár teljes költsége legalább 220 621 dollár, vagyis több mint 70 millió forint – derül ki az amerikai ügyészség közleményéből.

24 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték, valamit arra is kötelezték, hogy fizessen meg 529 ezer dollár, vagyis 182 millió forintnyi dollárt.

Korábban édesapja, Bródy János így nyilatkozott róla: Dani tartja rendben a számítógépem, ugyanis van egy program, amelynek segítségével San Franciscóban át tudja venni a budapesti komputer feletti irányítást.

origo.hu