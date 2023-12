Mi Hazánk: ne vegyék fel Ukrajnát az EU-ba!

2023. december 15. 11:12

A Mi Hazánk szerint, bár "Ukrajna még nem is tagja az Európai Uniónak (EU), de máris kikezdte a gazdaságot", a párt ezért ellenzi az ország uniós csatlakozását - jelentette ki Dócs Dávid, a párt országgyűlési képviselője pénteken.

A Mi Hazánk alelnöke a budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy miközben "a magyar mezőgazdaságot már tönkretette az Ukrajnából számolatlan mennyiségben érkező mezőgazdasági alapanyag", Szlovákia és Lengyelország után már a magyar kamionosok is tüntetnek az ellen, hogy az ukrajnai árufuvarozók megháromszorozták forgalmukat ebben a három országban, miközben a helyi fuvarozóké visszaesett.



Dócs Dávid szerint erre az ukrajnai alacsony üzemanyagárak és az olcsó munkaerő mellett az is lehetőséget adott, hogy az ukrán kamionosokra nem vonatkoznak az uniós jogszabályok.



A Mi Hazánk politikusa azt hangsúlyozta, hogy ha ez a folyamat más szegmensekben is végbemegy, akkor az a gazdaság tönkretételét eredményezheti, ezért nem szeretnék, hogy Ukrajna valaha is csatlakozzon az EU-hoz.



Ukrajna nem rendelkezik az elvárható uniós alapértékekkel sem - tette hozzá.



Dócs Dávid pártja álláspontját ismertetve azt hangoztatta, hogy az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget támogatják. Hozzátette ugyanakkor: "egy esetleges uniós csatalakozást követően a háború miatt romokban heverő ország újjáépítésében való részvétel Magyarország, a magyar költségvetés számára elviselhetetlen kiadást jelentene".

MTI