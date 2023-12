Börtönre ítélték az anyát, akinek fia pisztollyal sebesítette meg tanítónőjét

2023. december 16. 08:35

A bíróság két év börtönre ítélte pénteken azt az édesanyát, akinek 6 éves fia az osztályteremben az otthonról származó pisztollyal súlyosan megsebesítette tanítónőjét Virginia államban az év elején.

Az édesanyát, Deja Taylort Virginia törvényei alapján gyermeke elhanyagolásának vádjában találta bűnösnek az állami bíróság. Az anyát novemberben szövetségi törvények alapján egy másik bíróság 21 hónap börtönre ítélte, amiért kábítószer-fogyasztóként fegyver tulajdonosa volt.

A 6 éves gyermeke tette miatt felelősségre vont szülőnek csaknem 4 évet kell börtönben töltenie, ami súlyosabb annál a büntetésnél is, amit az ügyészség javasolt.

Deja Tylor fia, a nyomozás során arról számolt be, hogy otthonukban a szekrényre felmászva, az anyja táskájából vette el a fegyvert. A gyerek a pisztolyt a hátizsákjában vitte be az iskolába, ahol a tanórán lőtt rá tanítónőjére, Abby Zwernerre.

Az édesanya azt állította, hogy a 9 milliméteres pisztoly ravasz-zárral volt felszerelve, aminek ugyanakkor a nyomozáson dolgozó rendőrök nem találták nyomát. A nyomozók a család otthonában csaknem 30 gramm marihuánát találtak.

A védőügyvédek enyhítő körülményként szerették volna, ha a bíróság figyelembe veszi ügyfelük pszichés problémáit, skizoid és bipoláris zavarait.

A lövöldözés január első napjaiban Newport News városának egy általános iskolájában történt, a vizsgálat szerint az első osztályos gyerek tudatosan célozva sebesítette meg Abby Zwernert a tanórán.

A pedagógus a karján szenvedett súlyos sérüléseket, két hétig ápolták kórházban és öt műtéten esett át.

Az eset után felmondott munkahelyén, és otthagyta a tanári pályát.

Abby Zwerner tavasszal 40 millió dollár kártérítésre perelte Newport New iskolai szervezetét, azzal vádolva az iskola vezetőit, hogy nem vették komolyan jelzését, miszerint a kisfiúnál pisztoly van. A kártérítési keresetben személyes sérelemként mentális sérülés és komoly anyagi bevételkiesés szerepel.



MTI