Dömötör Csaba: az interneten is kitölthető a nemzeti konzultáció

2023. december 16. 10:00

Már az interneten is ki lehet tölteni a nemzeti konzultációs kérdőívet - mondta el újságíróknak a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Dömötör Csaba hangsúlyozta, a korábbi tapasztalatok alapján a legtöbben postán küldték vissza a kérdőíveket, de nagyon magas volt az internetes kitöltések száma is, a kormány pedig mind a két lehetőséget szeretné biztosítani.



A konzultációs kérdőíven olyan kérdések szerepelnek, amelyek Magyarország szuverenitását érintik, és kétségkívül, ezekben a napokban az ukrán EU-csatlakozás kérdésével kapcsolatban zajlik a legnagyobb vita - fogalmazott az államtitkár, felidézve, Brüsszelben döntést hoztak arról, hogy megkezdik a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával.



A kormány szerint ez egy rossz döntés, mert úgy gyorsítanák fel ezt a folyamatot, hogy semmiféle tájékoztatást nem adtak arról, hogy mi lenne az ukrán tagság hatása a tagországokra és mennyibe kerülne ez nekünk - jelentette ki Dömötör Csaba.



Hozzátette: ők nem kérdezték meg az állampolgárokat minderről, de a magyar kormány megteszi a konzultáció keretében, és az látszik az elmúlt hetek tapasztalataiból, hogy nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel. Ezt bizonyítja az is, hogy a héten volt olyan nap, amikor 62 ezer kérdőív érkezett vissza postai úton - mondta.



Dömötör Csaba mindenkit arra biztatott, hogy ha eddig még nem tette meg, akkor mondja el véleményét, amit már az interneten is meg lehet tenni a nemzetikonzultacio.kormany.hu oldalon.



MTI