A ködös tájakon éjszaka ónos szitálás, napközben szitálás előfordulhat

2023. december 16. 21:27

Időjárási helyzet Európában: A kontinensünk nyugati, délnyugati területei felett magasnyomás terül el és nyúlik be a keleti országok fölé is, hatására az Ibériai-félszigettől egészen a Baltikumig nyugodt, de nem mindenütt napos az idő, ugyanis nagyobb területen köd és rétegfelhőzet képződött. Ciklonok és frontok Európa délkeleti, keleti és északi országaiban felhős, csapadékos időt okoznak. A Skandináv-félszigettől északra egy igen dinamikusan, gyorsan haladó hullámzó frontrendszer hatására zivatarok is kialakultak, de a félszigeten - az előbb említett frontnak köszönhetően - havazás, ónos eső és eső is előfordul. A Balkán-félsziget fölött is alacsonynyomás teszi változatossá az időjárást, területén jelentős mennyiségű a csapadék, helyenként 80 mm-t meghaladó csapadékösszegekről érkezett jelentés.

A Kárpát-medence időjárását az említett anticiklon alakítja, vasárnapra már nagyobb területen várható köd kialakulása hazánkban.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig: Estétől a Dunántúlon csökken a felhőzet, közben köd, illetve rétegfelhőzet képződik a Dunától keletre, illetve a délnyugati tájakon, amelyek egyre nagyobb területre terjeszkednek. Vasárnap napközben javulnak a látási viszonyok és egyre többfelé naposra fordul az idő, azonban az északkeleti és délnyugati megyékben tartósan borult, párás maradhat az idő, illetve a keleti megyékben maradhat felhősebb az ég. Számottevő csapadék nem valószínű, de a ködös tájakon éjszaka ónos szitálás, napközben szitálás előfordulhat. Éjszakától nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között valószínű, de a kevésbé felhős, szélvédett részeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 5 és 10 fok között valószínű, de a tartósan borult, párás részeken ennél több fokkal hidegebb marad az idő.

MTI