Az izraeli hadsereg megölt négy palesztint Ciszjordániában

2023. december 17. 10:07

Az izraeli hadsereg megölt négy palesztin fegyverest Ciszjordániában vasárnap hajnalban - jelentette a katonai szóvivő vasárnap.

Az izraeli hadsereg erői szombat este óta tevékenykednek Ciszjordániában, a Túl-Karm város keleti szélén fekvő Núr al-Samsz nevű menekülttáborban. Drónokkal lőtték az izraeli katonákat támadó palesztin fegyveres osztagokat, és megöltek legalább négy terroristát, valamint letartóztattak egy megsérült palesztint.



"Erőink egész éjjel azon dolgoztak, hogy fellépjenek a terrorizmus ellen a Túl-Karm városban található Núr al-Samsz menekülttáborban. Letartóztattak számos körözött személyt, és fegyvereket találtak" - közölte a katonai szóvivő.



A Palesztin Hatóság (PH) egészségügyi minisztériuma bejelentette egy 16 éves fiú, Atallah Badha halálát is a ciszjordániai Deir Ammar menekülttáborban az IDF tüzében. Az ott folytatott tűzharcban vesztette életét, amikor az izraeli egységek megpróbálták letartóztatni. A razzia során kitört összecsapásban két másik palesztin súlyosan megsebesült, a rámalláhi kórházba szállították őket.



Az IDF bejelentette, hogy szombaton életét vesztette két, egy 26 éves jeruzsálemi, és egy huszonnégy éves Ramat Jisájból származó tartalékos katona a Gázai övezetben vívott harcokban. Mellettük négyen súlyosan megsebesültek az iszlamista Hamász terrorszervezettel vívott csatákban.



Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet a fogságban megölte a huszonhét éves haifai Inbar Haimant, akit az övezet melletti zenei fesztiválról hurcoltak el Gázába október 7-én.



A terrortámadásban megpróbált elmenekülni élettársával és egy barátjával, de a Hamász terroristái elkapták és motorkerékpáron elrabolták társaival együtt. Haiman graffiti művésznő, a haifai művészeti főiskola végzős vizuális kommunikáció szakos hallgatója volt. A techno-partin önkéntesként dolgozott, segítséget nyújtott egészségi vagy mentális bajba jutott embereknek.



A hadsereg azt válaszolta az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió operatőrének, Szamer Abu Dakkának Hán-Juszniban történt halával kapcsolatos vádakra, hogy megpróbáltak mentőt küldeni kimentésére, miután kiderült, hogy bombatalálat érte.



"Amint kiderült Abu Dakka sérülése, engedélyeztük a mentőknek, hogy a helyszínre érkezzenek, sőt biztonságos útvonalat is kijelöltünk számukra, de a mentő továbbment egy másik útra, amely megsérült a bombázások következtében." Az IDF tájékoztatása szerint ekkor még egy buldózert is a helyszínre küldtek, hogy megnyissák az utat a mentőautó előtt, de mire ezzel végeztek, a újságíró belehalt sérüléseibe.



Előzőleg, szombaton az al-Dzsazíra bejelentette, hogy a hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordul Szamer Abu Dakka operatőr halála miatt. A hálózat szerint Abu Daqqa egy dróntámadásban vesztette életét pénteken, amikor Hán-Juniszból, az evakuáltak menedékhelyeként szolgáló egyik iskolából tudósított.



"Az al-Dzsazíra elítéli egyik alkalmazottja meggyilkolását, aki 19 évet szentelt a megszállt palesztin területeken zajló konfliktus bemutatására" - közölte a TV-csatorna.



Szombat este a francia külügyminisztérium egyik alkalmazottja is meghalt egy rafahi robbantásban. Franciaország elítélte a támadást, és felszólította az izraeli hatóságokat, hogy vizsgálják ki az ügyet.



Az izraeli hadsereg közölte, hogy mindent megtesz az ártatlanok védelmében, és nem bántja szándékosan az újságírókat. "A harci zónákban való tartózkodás magában hordozza a kockázatot" - tették hozzá.



Herci Halevi vezérkari főnök vállalta a felelősséget a hadsereg péntek esti tévedéséért, melyben lelőttek három, a Hamász fogságából megszabadult túszt a gázai övezetben.



Hangsúlyozta, hogy lelövésükkel megsértették a hadsereg fegyverhasználati szabályait. "Tilos fehér zászlót felemelő, magukat megadó emberekre lőni" - mondta. "Az elrabolt Alon Samriz, Jotam Hajim és Szamer al-Talalka mindent megtettek annak érdekében, hogy az izraeli hadsereg katonái megértsék, hogy nem terroristák. Ing nélkül jöttek, hogy ne gyanakodhassanak testükre rögzített robbanószerkezetre, és egy fehér kendőt tartottak a kezükben" - hangsúlyozta.



Halevi azonban hozzátette, hogy a lövéseket harc közben és stresszes körülmények között hajtották végre. "Semmit sem akarnak jobban az izraeli hadsereg katonái és parancsnokaik a Gázai övezetben, mint a túszok élve megmentését. Ebben az esetben nem jártunk sikerrel. Érezzük a családok mély szomorúságát az elhurcoltak halála miatt" - tette hozzá a vezérkari főnök.



"Elszánt harcok nélkül nem tudjuk visszahozni az elraboltakat, és nem tudjuk visszaadni a környék biztonságát sem. Erőteljesen kell folytatnunk a harcot, anélkül, hogy levennénk a szemünket céljairól" - zárta szavait.



Eközben Tel-Avivban lesátoroztak a túszok hozzátartozói és támogatóik a főhadiszállás épülete előtt. A családok szombat este több ezres tömeg kíséretében a főhadiszállásnál tüntettek, és azonnali, az elhurcoltak szabadon bocsájtását szolgáló megállapodást sürgettek.



MTI