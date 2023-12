Szerbiai - A választásra jogosultak csaknem tizede szavazott 10 óráig

2023. december 17. 12:02

A választásra jogosultak 9,94 százaléka adta le voksát 10 óráig a vasárnapi szerbiai választásokon. Tavaly ugyanebben az időben ez az arány 9,59 százalék volt - közölte a szerbiai választási bizottság (RIK).

A szavazóhelyiségek 7 órai megnyitása óta sehol sem történt jelentősebb rendkívüli esemény - mondta Vladimir Dimitrijevic, a bizottság elnöke a testület sajtótájékoztatóján. Mint mondta: 8273 helyen folyik a voksolás. A választási bizottság arra kért mindenkit, hogy ne terjesszen választási csalásra vonatkozó álhíreket, aki szabálytalanságot észlel, az jelezze azt a megfelelő szervnek.



A felmérések azt mutatják, hogy 20 óráig a részvételi arány meghaladja majd az 50 százalékot. A tavalyi előrehozott választáson 58,6 százalékos volt a részvételi arány, de akkor elnökválasztást is tartottak, és a tapasztalatok alapján az elnökválasztáson nagyobb a részvételi arány, mint a parlamenti választáson.



Az előrehozott parlamenti választás mellett vajdasági tartományi választást, 65 településen, például a fővárosban, Belgrádban pedig előrehozott önkormányzati választást is tartanak.



A választópolgárok 7 és 20 óra között adhatják le voksaikat. Előzetes, nem hivatalos eredmények 22 óra után várhatók. A végleges eredményeket pedig az urnazárást követően 96 órával jelentik be, de csak abban az esetben, ha sehol sem kell megismételni a voksolást.

MTI