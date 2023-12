Labdarúgó NB I - Iksz Felcsúton

2023. december 17. 20:18

A kiesés elkerüléséért küzdő Mezőkövesd 0-0-s döntetlent játszott a dobogóra hajtó Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

A kövesdiek ezzel elmozdultak a kiesést jelentő pozícióból és feljöttek tizediknek, ugyanakkor immár négy bajnoki óta nyeretlenek.



A felcsútiaknak ez volt hazai pályán az idénybeli hatodik döntetlenjük, és a téli szünetet a harmadik helyezett Fehérvártól két ponttal elmaradva, a negyedik pozícióban töltik.

NB I, 17. forduló:

Puskás Akadémia-Mezőkövesd Zsóry FC 0-0

Felcsút, v: Derdák

sárga lap: Colley (53.), illetve Cseke (22.)

Puskás Akadémia:

Markek - Szolnoki (Puljic, 74.), Golla, Stronati, Ormonde-Ottewil - Maceiras, Favorov (Plsek, 59.) - Corbu, Levi (Soisalo, 59.), Nagy Zs. (Komáromi, 71.) - Colley (Gruber, 59.)

Mezőkövesd:

Piscitelli - Kállai K., Pillár, Beriasvili, Vajda - Cseke, Nagy G. - Molnár (Kojnok, 94.), Cseri (Nahirnij, 81.), Kállai Z. (Da. Babunski, 59.) - Drazic (Szalai J., 94.)

Fegyelmezetten kezdte a mérkőzést mindkét csapat, támadásban a hazaiak voltak aktívabbak, de a kövesdi védelem jól végezte a dolgát és sikeresen igyekezett lelassítani a riválist. A vendégek olykor a saját tizenhatosuknál tömörülve, olykor pedig a labda megtartásával próbálták elvenni a Puskás Akadémia kedvét a játéktól, s ez a taktika a szünetig kifizetődőnek bizonyult, annyiban legalábbis mindenképp, hogy gól nélküli döntetlennel fejeződött be az első játékrész.



Fordulás után viszonylag hamar hármas cserével próbált frissíteni a felcsúti alakulaton Hornyák Zsolt vezetőedző, ennek nyomán adódott is egy nagyobb helyzet a hazaiak előtt, de Piscitelli kapus hárítani tudta a próbálkozást. A hajrához közeledve a labdát egyébként is többet birtokló Mezőkövesd vált veszélyesebbé, többet zajlott a játék a felcsúti térfélen, azonban a kapuba találni nem sikerült. A folytatásban és az utolsó percekben a Puskás Akadémia helyezte nyomás alá a kövesdi kaput, de csak lesgólig jutott, így végül pontosztozkodással zárult a 2023-as év utolsó bajnoki találkozója.



MTI