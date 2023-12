Akkora alagutat találtak Gáza alatt, amiben egy jármű is elfér

2023. december 18. 10:46

A Gázai övezetben harcoló izraeli erők szerint az eddigi legnagyobb Hamász-alagutat fedezték fel. Egy, a palesztin terrorcsoport által felvett videót is bemutattak, amiben egy jármű halad át a betonfalú építményben, aminek közepén egy keskeny sínpárt látni. Az alagút bejáratát az északon található Erez határátkelőtől 400 méterre találták meg. Az izraeliek állítása szerint 4 kilométerre terjed ki. A hadsereg szerint innen indított támadások érték őket, „ennek nyomán likvidálták a szabotőröket”. Egy további alagút bejáratát egy gázai gyerekszobában találták meg.

Közben záporoznak Izraelre a bírálatok a palesztin polgári áldozatok nagy száma miatt: a Hamász által irányított egészségügyi minisztérium azt állította, hogy a Gázai övezet északi részén található Dzsabalia menekülttábort ért vasárnapi csapásban 90 ember halt meg. Kritikák össztüzébe került a zsidó állam amiatt is, hogy a WHO szerint leromboltak egy észak-gázai kórházat és megöltek nyolc beteget.

„Nagyon aggódunk a belső menekültek miatt, akik a Kamal Advan kórházban húzódtak meg. A gázai egészségügyi rendszer már így is térdre kényszerült, és egy további, minimálisan működő kórház elvesztése súlyos csapás” – nyilatkozta a WHO főigazgatója, Tedrosz Gebrejeszusz, aki szerint több kórházi dolgozót őrizetbe vettek az izraeliek. Mindeközben Izraelben eltemették a 26 éves Alon Shamrizt, aki egyike volt annak a három, Hamász által elrabolt túsznak, akiket a kimentésükre érkező izraeli katonák tévedésből megöltek. Egy katonai szóvivő elismerte, hogy az épületek ablakaiból, ahol a foglyok voltak, „SOS” és „Segítség, három túsz” héber feliratú fehér lepedőket lógattak ki. Az első két huszonéves férfit egy magát fenyegetve érző katona terroristának minősítette, majd lelőtte. A harmadik férfi megsebesült, fedezéket keresett egy közeli épületben, héberül segítséget kért, de egy újabb sorozat végzett vele. Több izraeli katona is a fegyverhasználati szabályzatot okolta az incidensekért.

Közben egyiptomi biztonsági források azt mondták a Reutersnek, hogy Izrael és a Hamász is „nyitott egy újabb tűzszünetre és fogolycserére”, de vita van arról, hogyan léptessék érvénybe. A Hamász egyedül akarja meghatározni a szabadon bocsájtandó túszok listáját, továbbá azt követeli, hogy Izrael vonuljon meghatározott határvonalak mögé. Az izraeliek utóbbiba nem mentek bele, de abba igen, hogy a Hamász egyedül döntse el, ki kerül a listára – feltéve, ha időpontot javasolnak a tűzszünetre és beleegyezik, hogy Izrael határozza meg a tűzszünet időpontját és időtartamát.

Szakértők szerint a három túsz tévedésből történt megölése után növekszik a nyomás Benjamin Netanjahu miniszterelnökön, hogy helyezze előtérbe a túszok kiszabadítását. A Sky News szerint nemcsak a túszok családtagjai, hanem az amerikai kormány részéről us, amellyel egyre nagyobbak a nézetkülönbségek a háború utáni Gázról. Az izraeli kormányfő ismét határozottan elvetette az önálló palesztin állam lehetőségét, amit viszont Washington a rendezés részének tart.

