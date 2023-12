Leálltak a benzinkutak Iránban

2023. december 18. 13:04

Iránban a benzinkutak több mint felét kellett üzemen kívül helyezni nagyszabású kibertámadás miatt – jelentette be hétfőn a síita állam olajminisztere. „A benzinkutak legalább 30 százaléka jelenleg is működik, a többinél pedig már dolgoznak a helyreállításon” – jelentette ki Dzsavád Odzsi az állami televízióban. Reza Navar, az iráni benzinkutasok szövetségének szóvivője az üzemzavart szoftverhibával indokolta, és megerősítette, hogy folyik a hiba elhárítása. Hozzátette, hogy egyelőre nem alakult ki üzemanyaghiány, ám arra kérte az embereket, halasszák későbbre a tankolást.

Az iráni állami média arról tudósított, hogy a támadás mögött a – Teherán szerint Izraellel is kapcsolatban álló – Ragadozó Veréb (Gondzsesk-e-Darande) nevű hackercsoport áll. A média idézte a csoport – angol mellett fárszi nyelven is kiadott – közleményét is, melyben a hackerek azt mondták, a támadás válasz Iránnak és az általa támogatott milíciáknak a térségben elkövetett agressziójára. Úgy fogalmaztak, hogy a síita állam legfelsőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah „a tűzzel játszik”.

MTI