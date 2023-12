Fontos bejelentést tett Szijjártó Péter a kormányülésről

2023. december 19. 14:18

– Kulcskérdés számunkra a Török Áramlat gázvezeték biztonságos és kiszámítható működése. Emiatt jelentett nekünk óriási kockázatot Bulgária ellenséges lépése, amelynek értelmében a bolgár parlament úgy döntött, hogy az Észak-Macedóniába, Szerbiába és Magyarországra Bulgárián keresztül szállított földgázra extra adót vezetnek be – mondta közösségi oldalán megjelentetett új videójában Szijjártó Péter. Magyarország külgazdasági és külügyminisztere emlékeztetett: korábban kérték a bolgárokat a törvény visszavonására, akik ezt nem tették meg, így világossá tették nekik:

Magyarország megvétózza Bulgária csatlakozását a schengeni övezethez.

Erre reagálva Bulgária külügyminisztere telefonon elmondta Szijjártó Péternek, a bolgár kormány készen áll a törvény visszavonására. Ezt már meg is tették, a hivatalos közlönyben pénteken jelenik meg az új törvény.

Amennyiben ez megtörténik, utasítást fogok adni a brüsszeli állandó képviselőnknek arra, hogy vonja vissza Magyarország vétóját – fogalmazott Szijjártó Péter. A külügyminiszter kifejtette: Magyarország a földrajzi helyzete miatt és a természeti adottságainál fogva is nagymértékben energiahordozók importjára szorul, így az éves földgáz felhasználásunk 85-90 százalékát külföldről szerezzük be. Emiatt fontos, hogy megbízható partnerek legyenek, akiktől érkezik a földgáz, és azok is, akiknek a területén átszállítják.

A Török Áramlaton keresztül idén csaknem öt és fél milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, miközben a teljes hazai fogyasztás évente kilenc-tíz milliárd köbméter között mozog.

mti