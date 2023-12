Orosz kémhálózat

2023. december 19. 20:53

Egy Oroszország javára kémkedő hálózat tizenhárom tagját ítélte el kedden egy év és egy hónaptól hat évig terjedő szabadságvesztésre a kelet-lengyelországi Lublin város kerületi bírósága.

Egy további, 17 éves vádlottat egy nevelőintézetben helyeznek el.



Az egy orosz, két fehérorosz és tizenegy ukrán állampolgárságú elítélt közül többen húsz év körüli fiatalok, van közöttük egy egyetemista lány és egy jégkorongozó is.



Az elítélteket március és augusztus között vettek őrizetbe Lengyelország különböző településein.



A 104 kötetből álló vádirat szerint a kémcsoport katonai létesítmények és kulcsfontosságú infrastruktúra, ezen belül vasútvonalak és repülőterek, valamint az Ukrajnába irányuló katonai és humanitárius szállítmányok megfigyelésével foglalkozott, a NATO-val és Lengyelországgal szemben ellenséges propagandát terjesztett, és szabotázsakciókat is előkészített.



A vádlottak az orosz belbiztonsági szolgálat (FSZB) javára, pénzjutalom ellenében tevékenykedtek. A beszervezésnek "nem volt formális jellege", a pénzt a hálózat tagjai kriptovaluta-átutalások formájában kapták meg.



Az ítélethirdetés után Piotr Lopatynski, a lublini ügyészség munkatársa a sajtónak "a kémhálózat szervezésének példa nélküli, korszerű módját" említette az ügy kapcsán.



Az ítélet nem jogerős, a vádlottak azonban tárgyalás nélküli ítélethozatalt kértek, vagyis gyakorlatilag önként vállalták a kiszabott büntetést. Egy részük azt is kérelmezte, hogy büntetését Lengyelországban tölthesse le, és annak kezdetéig előzetes letartóztatásban maradhasson.

MTI