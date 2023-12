Izrael fokozza hadműveletét a Gázai övezet déli részén

2023. december 20. 09:25

A Hamász palesztin szélsőséges szervezet ellen átfogó támadást folytató izraeli hadsereg (IDF) a Gázai övezet déli részén, Hán-Júnisz térségében "mélyíti és fokozza" szárazföldi hadműveletét - közölte Daniel Hagari izraeli katonai szóvivő.

"Egy teljes dandárral és további hadászati erőkkel bővítettük ottani egységeinket tevékenységük javításának érdekében" - jelentette ki.



"Az IDF különleges erőket vet be, és hírszerzési tevékenységet végez a Gázába hurcolt túszok felkutatásáért. Ez a legfőbb feladat, a terepen lévő erőket felkészítik az élő túszok keresésére is, és továbbra is minden lehetséges erőfeszítést megteszünk, hogy visszaszerezzük őket"- tette hozzá.



Bejelentette azt is, hogy egy 32 éves katona meghalt az övezet déli részén zajló harcokban.



Az Iszlám Dzsihád terrorszervezet videót tett közzé két gázai túszról, a 47 éves Elád Kacírról és a 79 éves Gadi Mózeszről, akiket Nir Óz kibucból hurcoltak el a fegyveres konfliktus elindító október 7-i terrortámadásban.



Kacír anyját, Hannát is elrabolták, de a novemberi tűzszüneti megállapodás részeként szabadon engedték. Apját, Rami Kacírt viszont megölték. Mózesz feleségét, Efrat Katzot szintén meggyilkolták.



"Egyrészt boldogok vagyunk, ez az első életjele. Másrészt nagyon soványnak, fáradtnak és kimerültnek tűnik, ami aggasztó" - mondta Gadi Mózesz fia, Jaír Mózesz, és hangsúlyozta, hogy a lehető leghamarabb a szabadulásukhoz vezető megállapodásra van szükség.



Kedden palesztin és arab tisztviselők azt mondták a Háárec című izraeli újságnak, hogy a Hamász magas rangú vezetőiből álló delegáció érkezik Egyiptomba, hogy megvitassák a továbbra is az iszlamista szervezetek fogságában tartott 129 túsz, köztük legkevesebb 20 holttest kiadásának feltételeit. Várhatóan Kairóba utazik a tárgyalásokra a Hamász Katarban élő politikai vezetője, Iszmail Haníje is.



Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági miniszter, a jobboldali radikális Zsidó Erő párt elnöke egyeztetés nélkül és a lakosok tiltakozása ellenére kedden ellátogatott a Gázai övezet szomszédságában található Nir Óz kibucba, amely súlyos károkat szenvedett a Hamász támadásának idején.



Izraelbe utazott szolidaritási látogatásra Jerry Seinfeld amerikai színész és párja, Jessica. Kedden ellátogattak a Gázai övezet melletti Beeri kibucba, és az ott élőktől az október 7-én átélt borzalmakról tájékozódtak.



Kedd este az izraeli hadsereg elfogott hat, libanoni területről Izraelbe lőtt rakétát az ország északi határán. Válaszul az izraeli légierő megtámadta a libanoni területen lévő kilövőállást és a lövéseket végrehajtó osztagot, valamint egy, a Hamászt támogató libanoni síita Hezbollahhoz tartozó katonai épületet - jelentette a katonai szóvivő.



Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint két tartalékos katona közepesen súlyosan megsebesült a határvidéken az egyik katonai állás ellen indított libanoni belövések nyomán. Kórházba szállították őket, de állapotuk műtéti beavatkozást nem igényelt.



MTI