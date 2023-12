Versíró pályázat indul a mohácsi csata 500. évfordulójára

2023. december 21. 09:19

Országos versíró pályázat indul a mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan életre hívott, a térségben kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztéseket és eseményeket magában foglaló Mohács 500 program részeként.

A programot irányító Mohács 500 Nonprofit Kft. az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy a mohácsi csata - 2026-ban esedékes - 500. évfordulójára való méltó megemlékezés jegyében meghirdetett versíró pályázatra 2024. május 31-ig várják a pályaműveket, azokat a vers.mohacs500.hu internetes oldalra lehet feltölteni.



A szervezők azt remélik, hogy a készülő művekben a szerzőknek sikerül kidomborítaniuk a korabeli keresztény harcosok hősiességét, cselekedetük nagyságát, és a versekben a szomorúság mellett a magyarság kultúrája, értékei, élni akarása és sokszínűsége is megmutatkozik majd.



A művekben az is megjelenhet, hogy Mohács "nem a vége, hanem egy fájdalmas és példamutató állomása volt a nemzet történelmének" - hívták fel a figyelmet.



A Mohács 500 program célja, hogy olyan programok is megjelenjenek az emlékév kapcsán, melyek figyelemfelkeltő és ösztönző hatással bírnak az társadalom egészére - indokolták a pályázat kiírását a közleményben.



A pályaműveket a kiíró mohácsi önkormányzat által felkért kortárs szakmai, és a delegált tagokból álló ötfős zsűri bírálja majd el legkésőbb 2024. augusztus 29-ig.



Az első három helyezett és a közönségdíjas alkotás szerzője pénzjutalomban részesül.



A kiírásról bővebb tájékoztatás a vers.mohacs500.hu oldalon olvasható.



MTI