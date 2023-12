A bruttó átlagkereset 564 400 forint volt 2023 októberében

Petry zárásként azt is megemlítette, hogy Dibusz Dénes és Gulácsi Péter személyében jelenleg két olyan jó kapusa van a válogatottnak, akik nemzetközi szinten is az élvonalhoz tudnak tartozni, mögöttük pedig a magyar bajnokságból is kijöhet egy olyan hálóőr, aki képes lehet hasonlóan jó teljesítményre egy válogatott mérkőzésen.