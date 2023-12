A lengyel kulturális miniszter alkotmányt sértett

2023. december 21. 11:24

Bartlomiej Sienkiewicz kulturális és örökségvédelmi miniszter kirívó módon alkotmányt sértett, amikor parlamenti határozat alapján intézkedett a közmédia ügyében - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök csütörtökön a Radio Zet kereskedelmi rádióban.

Az államfő annak kapcsán nyilatkozott, hogy a miniszter szerdán felmentette a közmédia vezérigazgatóit, és új felügyelőtanácsokat alakított ki ott, a szejmben kedd éjjel megszavazott, a közmédiáról szóló határozatra, valamint a kereskedelmi társaságokról szóló törvényre hivatkozva.



"Nem lehet az úgy, hogy a szejm határozatokat ad ki, amelyek a miniszter szerint helyettesítik, illetve megváltoztatják a törvényeket" - hangsúlyozta Duda, aki anarchiának nevezte Sienkiewicz eljárását.



Rámutatott: a közmédia vezetésének kinevezését és felmentését a Nemzeti Médiatanácsról (RMN) szóló törvény szabályozza, ezt a jelenlegi parlamenti többség alkotmányos úton módosíthatja, de nem kerülheti meg.



Jelezte: kész egyeztetni az új parlamenti többség politikusaival az RMN-ról szóló törvény módosításáról.



A lengyel alkotmány szerint az államfő megvétózhatja a parlament által megszavazott törvényeket. Duda ebben a vonatkozásban felidézte: amikor december 13-án beiktatta Donald Tusk kormányát, "valótlannak nevezte azokat a médiaértesüléseket", miszerint "majd megakadályoz" minden törvényi változtatást.



Az államfő elismerte: az a politikai tábor, amely Lengyelországban megnyerte a választásokat, mindig "átvette a közmédiát". "Vajon jó helyzet ez? Azt mondanám, hogy nem" - fogalmazott, hozzátéve: szeretné, ha a köztévé "valóban elfogulatlan lenne", de ezt eddig senkinek sem sikerült elérni.



"Ma már világosan láthatjuk: harc folyik azért, hogy ezek a médiumok a következő, a választásokat megnyerő politikai csapat zsákmányai legyenek" - jelentette ki Duda.



Az államfői interjúra reagálva Szymon Holownia, a szejm elnöke a Polsat News kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: a múlt hétig kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) korábbi törvényeivel "összezavarta a közmédia témáját", és az ügy most "törvényi megoldást igényel", amelyet az elnökkel egyeztetve kellene majd elfogadni.



A PiS képviselői, köztük Elzbieta Witek volt alsóházi elnök szerdán a szejm folyosóján találkoztak a lengyel parlamenti elnökökhez látogató Vera Jourovával, az Európai Bizottságnak (EB) az értékek és átláthatóság ügyében illetékes alelnökével. A Polsat News által is rögzített találkozó során Witek átadta Jourovának a közmédia jelenlegi helyzetéről szóló levelet, és kijelentette: éppen aznap "merénylet történt a lengyel közmédiával, a szólásszabadsággal és a demokráciával szemben".



Jourová felidézte: az EB-nek mindig, a PiS kormányzása idején is az volt az álláspontja, hogy a közszolgálati médiának "minden országban jól, függetlenül és átlátható módon kell működnie". A közmédiát érintő szerdai fejleményekről Jourová elmondta: "adott pillanatban nem tud erről nyilatkozni".



MTI