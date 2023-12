Marozsán Fábiánnak a top 50 a cél, Fucsoviccsal indul Melbourne-ben

2023. december 21. 15:31

Jövőre a világranglistán már a legjobb 50 a cél Marozsán Fábián számára, aki Fucsovics Mártonnal indul párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A csütörtöki sajtótájékoztatón a világranglistán 64. játékos - stábjával együtt - elsőként az idei, áttörést hozó évéből elevenített fel emlékezetes pillanatokat.



"Amikor megérkeztem New Yorkba a US Openre, a repülőtéren éppen valami ennivaló után néztem, ekkor váratlanul odajött hozzám Andy Murray, rám köszönt, és a legjobbakat kívánta" - mesélte a britek kétszeres olimpiai és háromszoros Grand Slam-bajnokáról.



Marozsán edzője, Balázs György azt idézte fel, amikor a US Openen várni kellett a masszázsra, majd kiderült, hogy a világelső Carlos Alcaraz kezelése húzódott el, akit a magyar teniszező emlékezetes meccsen vert meg áprilisban Rómában.



"Amikor kijött a szobából, összenevettek, aztán beszélgettek picit. Alcaraz nem egyhamar fogja elfelejteni Fábit" - tette hozzá.



Somogyi Zsolt menedzser azt elevenítette fel, amikor októberben a 24. születésnapján a sanghaji tornaigazgató felköszöntötte Marozsánt, és tortával lepte meg őt.



"Amikor 173-adikként elkezdtem az évet, természetesen nem gondoltam, hogy nyolc közé jutok majd 1000-es tornán, vagy éppen világelsőt verek" - mondta a budapesti játékos az MTI érdeklődésére. "Az eddigi legjobb évemen vagyok túl, igaz, a vége kicsit nehézre sikeredett, mivel nemrég 10-12 nap kiesett a felkészülésemből betegség miatt. Új ütemtervet kellett készítenünk, de a menetrend maradt, eszerint szerdán utazunk Hongkongba, onnan majd Új-Zélandra, aztán az Australian Openre. Ezúttal háromtagú lesz a stáb, mert a fiziós Schlick-Szabó Luca is velünk tart, erre az ATP Tour rendkívül feszített tempója miatt van szükség."



Marozsán elárulta, hogy bár fantasztikus mérkőzéseket vívott az idén kemény pályán, ha jövőre valamikor párhuzamosan zajlik majd kemény pályás és salakos torna, akkor még inkább az utóbbit fogja választani.



Az idei meccsek közül a játékos, edzője és menedzsere is az Alcaraz elleni diadalt tette az első helyre, ezt követi a top 10-es Casper Ruud sanghaji legyőzése és a Roberto Bautista Agut elleni siker Szófiában.



Marozsán közölte, 2024-ben nagyobb hangsúlyt fektet a párosra, Hongkongban a német Sebastian Ofnerrel indul, az Australian Openen pedig Fucsovics Márton lesz a partnere.



"Marcival van esélyünk kijutni a párizsi olimpiára, amely természetesen elsőbbséget élvezne a versenynaptáramban. Ha ez összejönne, akkor szeretnék vele párosban is elindulni a játékokon. Jövőre összességében a top 50 lesz a célom, azon belül is a lehető legközelebb akarok kerülni a 30-hoz" - jelentette ki a második számú magyar teniszező.

MTI