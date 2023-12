A Rheinmetallnak adott feladatot a Magyar Honvédség

2023. december 21. 17:11

A NATO-vállalásokkal összhangban kialakítás alatt álló nehéz dandár képesség légvédelmét ellátó fejlesztésről állapodott meg a Magyar Honvédség és a Rheinmetall - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) csütörtökön az MTI-vel.

Kiemelték: céljuk, hogy a honvédséget egy személyi állományában és eszközrendszereiben is 21. századi, high-tech haderővé fejlesszék, amely az ország megvédése mellett nemzetközi kötelezettségei ellátására is képes. Az eszközpark korszerűsítése nem áll meg a beszerzéseknél, a folyamatos fejlesztés szintén a folyamat része - tették hozzá.



Kifejtették: a Magyar Honvédség egyik büszkeségének számító, a világ egyik legmodernebbjének tartott Lynx harcjármű felszerelésének fontos alkotóeleme a légvédelmi torony, amelynek jelentőségét a jelenlegi biztonsági kihívások tapasztalatai emelik ki. Az alacsonyan szálló, kisméretű drónok, illetve a hagyományos légi célok elleni aktív védekezés ma már elengedhetetlen a páncélos képességek hatékony alkalmazásánál - írták.



A közlemény szerint a Magyar Honvédség és a stratégiai partner Rheinmetall legújabb megállapodása értelmében a német fegyveripari nagyvállalat a Skyranger 30 Lynx elnevezésű, kis hatótávolságú légvédelmi torony kifejlesztésére kapott megbízást. A Lynx alvázára épülő, a 21. század kihívásainak megfelelő eszköz a korszerű harcjárművekkel felszerelt nehéz dandár közvetlen légvédelmi oltalmazását fogja ellátni, egyben szélesíti a Lynx típusváltozatainak skáláját - jegyezték meg.



Kitértek arra is, hogy a második világháború idején a magyar hadsereg magyar fejlesztésű Nimród önjáró légvédelmi gépágyúja töltötte be ugyanezt a szerepet, a képesség azonban a haderő átgondolatlan leépítése során eltűnt a honvédségtől. A Skyranger 30 alkalmazásával a csapatlégvédelmi fegyvernem újraépítésének lehetünk tanúi - fűzték hozzá.



MTI