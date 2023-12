Digitális Állampolgárság Program

2023. december 22. 22:19

Megjelent a Magyar Közlönyben a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló törvény, amely lehetővé teszi, hogy 2026-ra az állampolgárok minden ügyüket digitálisan tudják elintézni - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) pénteken az MTI-vel.

Úgy fogalmaztak: az elektronikus ügyintézés szintet lép, így a jövőben az ügyintézés-központú működés helyett az állampolgárok élethelyzeteihez igazodnak majd a különböző állami szolgáltatások.



A KTK felidézte, hogy a kormány 2022 decemberében fogadta el a Nemzeti Digitális Állampolgárság Programot. Az elmúlt időszakban megkezdődött a jogszabályi környezet kialakítása, megtörtént az online felületek értékelése és a felhasználói szokások felmérése, valamint a technológiai és szolgáltatási sztenderdek kialakítása - tették hozzá.



A most megjelent jogszabály szerint a digitális személyiadattárca-szolgáltatás, az eAláírás és az eAzonosításszolgáltatás 2024. szeptember 1-jétől indulhat el - áll a közleményben, amely szerint a felhasználók mobilalkalmazás segítségével igazolhatják majd a személyazonosságukat, az elektronikus aláírással pedig egyszerűsödik a dokumentumok aláírása.



Ismertették továbbá, hogy 2025-ben bevezetik a hozzájárulás alapú adatszolgáltatást, így az állampolgárok digitális azonosítással léphetnek majd be egyes piaci szolgáltatók ügyintézési felületeire is. 2026-ban az ePosta, az eDokumentumkezelés és az eFizetés szolgáltatás indulhat el - tudatták.



A központ beszámolt arról is, hogy az új mobilalkalmazást az Európai Uniós eIDas 2 rendeletnek megfelelően alakítják ki: minden állampolgárnak egységesen alkalmazható, egyedi azonosítója lesz, így lehetővé válik az információk pontos és zökkenőmentes áramlása.



"A fejlesztés alapelve, hogy minden, az állammal kapcsolatos adatnak az állampolgár a tulajdonosa, ezért az állampolgár rendelkezik arról, hogy adatait felhasználhatják-e" - fogalmaztak, megjegyezve: az alkalmazás használata önkéntes lesz, a megszokott ügyintézési lehetőségek továbbra is elérhetőek maradnak.



MTI