Brüsszel és a magyar dollárbaloldal fel akarja számolni a rezsicsökkentést

2023. december 26. 12:06

Ma a Fidesz-kormány által bevezetett rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok fizetik Európában a legalacsonyabb áram- és gázárat, Brüsszel és a magyar dollárbaloldal azonban fel akarja számolni a rezsicsökkentést - jelentette ki a Fidesz Európai Parlamenti (EP) képviselője a nagyobbik kormánypárt Facebook-oldalára feltöltött videóban kedden.

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott, a brüsszeli bürokraták már hivatalosan is azt követelik Magyarországtól, hogy fokozatosan számolja fel az energiatámogatási intézkedéseket.



Ha Gyurcsányék lennének hatalmon, akkor ők nemhogy megszüntetnék a rezsicsökkentést, de eleve be sem vezették volna - hangoztatta a politikus, aki szerint "a dollárbaloldal ez esetben is úgy táncol, ahogy Brüsszel és a külföldi megrendelőik fütyülnek".



Amikor ők voltak kormányon, teljesen kiszolgáltatták a magyar lakosságot a külföldi cégek érdekeinek és folyamatosan emelték a gáz és a villany árát - mondta.



Ha a kormány most végrehajtaná azt, amit Brüsszel és a baloldal követel, akkor minden magyar háztartás rezsiszámlája átlagosan 181 ezer forinttal növekedne havonta - tette hozzá.



Hidvéghi Balázs szerint a háborús és szankciós árrobbanás már megmutatta, hogy a dollárbaloldal politikája veszélyes.



A Fidesz-KDNP azonban kiáll a magyar családokért és bármilyen nehéz csatát is kell ehhez megvívni, meg fogja védeni a rezsicsökkentést - fogalmazott a kormánypárti EP-képviselő.

MTI