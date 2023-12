Európa fizeti az ukrán nyugdíjakat

2023. december 27. 19:55

Késhet a közigazgatási alkalmazotti bérek és a nyugdíjak kifizetése Ukrajnában, ha az Európai Unió és az Egyesült Államok nem folyósítja jövőre a megígért pénzügyi segítséget - mondta a Financial Timesnak nyilatkozva Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök-helyettes.

A londoni üzleti napilap online kiadásában szerdán megjelent interjúban Szviridenko - aki a gazdasági tárcát is vezeti - kijelentette: a partnerországok támogatása kritikus fontosságú, és sürgősen szükség van rá, mert a folyósítások nélkül az ukrán gazdaság ismét "túlélő üzemmódban" tudna csak működni a Nemzetközi Valutaalap (IMF) által 4,5 százalékosra becsült idei GDP-növekedés után.



A Financial Times felidézi, hogy az Ukrajnának szánt 60 milliárd dolláros amerikai pénzügyi csomag, amelyet Joe Biden elnök kért, elakadt a kongresszusban, az EU által tervezett, négy évre szóló 50 milliárd eurós folyósítás ellen pedig Magyarország vétót emelt.



Az uniós vezetők február 1-jén újból találkoznak, és "megpróbálnak felülkerekedni Magyarország ellenkezésén", de dolgoznak egy 20 milliárd eurós alternatív csomagon is, amelyet "Budapest megkerülésével" juttatnának el Kijevnek - fogalmaz a londoni üzleti lap.



Julija Szviridenko ugyanakkor kijelentette: reméli, hogy az EU februárban jóváhagyja és március végéig folyósítja a támogatást. Hozzátette, hogy még ez az összeg sem lenne elégséges.



Az ukrán kormány szeptember óta - amikor a nyugati támogatás gyengülni kezdett - igyekszik takarékoskodni, és új kiadási prioritásokat jelöl ki. Mindemellett 50 százalékra növelte a bankok kiugró nyereségére kivetett különadót, és a helyi önkormányzatok által beszedett 1,5 százalékos kiegészítő jövedelemadót is a központi költségvetésbe irányítja át, de a kormányzat már így is pénzügyi hiánnyal szembesül - mondta az interjúban az ukrán miniszterelnök-helyettes.



Julija Szviridenko kijelentette: Kijev a védelmi kiadásokat és az adósságszolgálati kötelezettségek törlesztését részesíti előnyben, de ez azzal az "óriási kockázattal" jár, hogy egyes szociális szektorok alulfinanszírozottá válnak.



Ebben a helyzetben az ukrán kormány 500 ezer közigazgatási alkalmazott, 1,4 millió tanár és tízmillió nyugdíjas járandóságainak késleltetésére kényszerülhet, ha nem érkezik külföldi segély - mondta a Financial Timesnak az ukrán miniszterelnök-helyettes.



Felidézte, hogy az EU által javasolt 50 milliárd eurós finanszírozási csomag tartalmazott 8 milliárd euróra szóló kockázatmegosztási garanciát is, amelynek igénybevételével Kijev további 30 milliárd euró befektetést szeretett volna bevonni a magánszektorból a gazdaság számára.



MTI