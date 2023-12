Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram

2023. december 28. 09:07

A magyar vállalkozások megerősítése és teljesítményük növelése érdekében a kormány arról döntött, hogy további 200 milliárd forintos keret biztosításával 2024. július 1-jéig tovább folytatja a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot. Ezzel összességében tehát 1200 milliárd forintot biztosít a kormány a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramon keresztül a gazdaság számára - közölte az MTI-vel csütörtökön a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM).

Azt írták, 2023-ban a kormány visszaszorította az inflációt, 2024-ben pedig helyre fogja állítani a gazdasági növekedést. A kormány célja, hogy jövőre a magyar gazdaság újra dinamikusan, 4 százalékkal növekedjen. Ebben kulcsfontosságú a fogyasztás helyreállítása, a beruházási ráta GDP-hez mért szintjének 25 százalék fölött tartása és a munkaerőpiaci aktivitás további fokozása - hangsúlyozták.



Hozzátették, hogy a fogyasztás, így a kereslet csökkenésével párhuzamosan a belgazdaság teljesítményére érzékeny ágazatok beruházási teljesítménye 2023-ban visszaesett, ezért szem előtt tartva a versenyképességet, 2024-ben támogatni kell a beruházások helyreállítását. Ezt a célt szolgálja a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram folytatása is, amely egyúttal a munkahelyek megvédéséhez és a gazdasági növekedés bővüléséhez is hozzájárul.



A nemzetgazdasági szempontokat szem előtt tartva a 200 milliárd forintos keret a termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó beruházásokra, magyar vállalatok külföldi kifektetéseire, továbbá logisztikai, szállítmányozási és termelőeszközök finanszírozására lesz felhasználható. A hitelprogram folytatása során kiemelten támogatandók az alábbi gazdasági szektorok: (1) élelmiszeripar, (2) építőipar, (3) telekommunikáció, (4) gyógyszergyártó szektor, (5) turizmus és vendéglátás, (6) autóipari beszállítók, (7) logisztika, valamint (8) a zöld ipart és energiahatékonysági átállást támogató beruházások - sorolták fel.



A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram folytatása során a kormány még kedvezőbb kamatokat biztosít a hazai vállalkozások számára, ami a jelenlegi kamatkörnyezetben jelentős segítséget jelent számukra. A hitelprogram keretében forinthitel esetében 5 százalékos, euró alapú hitel esetében 3 százalékos szinten lesznek elérhetők a források - jelentették be.



A kormány a munkahelyek, valamint a beruházás- és exportalapú gazdaság védelme érdekében 2023. február 1-jén indította el a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot. A hitelprogram keretein belül beruházási-, forgóeszköz- és zöldhitel volt igényelhető. A hitelprogram forrásai a magas kamatkörnyezetben rendkívül kedvező, a futamidő végéig fix kamat mellett voltak elérhetők 2023-ban, forint hitel esetén jellemzően legfeljebb 6 százalékos, euró hitel esetében pedig legfeljebb 3,5 százalékos szinten. A hitelprogram rövid időn belül rendkívüli érdeklődést váltott ki, így a vállalkozások megnövekedett hiteligényére tekintettel az eredetileg meghirdetett 700 milliárd forintos hitelkeretet a kormány 1000 milliárd forintra emelte. Jelenleg a szerződött ügyletek összege meghaladja a 950 milliárd forintot, miközben a folyósítások értéke már elérte a 700 milliárd forintot - áll a GFM közleményében.



MTI