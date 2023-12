Minden esetben érdemes a magyar húsárut választani a boltokban

2023. december 28. 09:49

Minden esetben érdemes a magyar húsárut választani a boltokban, az import húsokkal ellentétben ugyanis a magyarországi sertéshúsok minőség, élelmiszerbiztonság és nyomonkövethetőség szempontjából is kifogástalanok - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Húsiparosok Szövetsége csütörtökön az MTI-vel.

A kamara és a hússzövetség közös közleményében kiemelték, a hazai termék választásával nemcsak minőségi árut kapnak a pénzükért a vásárlók, hanem hozzájárulnak a magyar sertéságazat és húsipar fennmaradásához, fejlődéséhez, ezáltal a jövőbeli élelmiszerellátás biztosításához is.



Az év végi ünnepek alatt hagyományosan megnő a hazai hús- ezen belül a sertéshús-fogyasztás - írták, megjegyezve, hogy az elmúlt időszak nem kedvezett a magyarországi húsipar szereplőinek. Tavaly az alacsony élősertésárak és a drága takarmány a sertéstartókat hozta rendkívül nehéz helyzetbe, ami miatt egész Európában csökkent a sertéslétszám. Az alapanyaghiány pedig már az idén éreztette hatását a húsárakban, ami a feldolgozóknak jelent nehézséget. Az alapanyag mellett ráadásul az energiaárak, a csomagolóanyagok ára, valamint a bérek is jelentősen emelkedtek. A költségek növekedése erős nyomás alatt tartja a húsipar szereplőit.



A feldolgozók a gyorsan növekvő önköltségeket ugyan csak részben tudták érvényesíteni az átadási árakban, a fogyasztók már így is magasabb árakkal találkozhatnak a henteseknél. Ennek ellenére az év végi ünnepi időszakban a feldolgozók nem számítanak visszaeső forgalomra - olvasható a közleményben.

