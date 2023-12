A PAP hírügynökség ellen indított felszámolási eljárás

2023. december 28. 19:37

Törvénysértő a lengyel állami hírügynökség ellen indított felszámolási eljárás, mert nem igaz, hogy a PAP hírügynökséget az államfő által megvétózott költségvetési forrásokból finanszírozták volna - jelentette ki csütörtökön Piotr Glinski előző lengyel kulturális és örökségvédelmi miniszter.

A PAP: Polska Agencja Prasowa hírügynökség túlélte a kommunizmust, most, a demokráciában megroggyant – Kép: wikipedia

Glinski, a korábbi fő kormányerő, a jelenleg ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusa arra utalt az X közösségi felületen, hogy szerdán Bartlomiej Sienkiewicz új kulturális és örökségvédelmi miniszter felszámolási eljárást indított a közszolgálati média, ezen belül a PAP hírügynökség ellen.



A felszámolást - emlékeztetett Glinski - Sienkiewicz azzal indokolta, hogy Andrzej Duda elnök szombaton bejelentett vétójával felfüggesztette a közmédia finanszírozását. Úgy ítélte meg: hivatali utóda a döntésével "nemcsak törvényt sértett, hanem a jelek szerint nem is tud arról", hogy a PAP hírügynökséget nem azokból az állami költségvetési pénzekből finanszírozzák, amelyekre az államfői vétó vonatkozik.



Rámutatott: a PAP hírügynökség kilencven százalékban önfenntartó, emellett a kulturális tárca költségvetéséből kap pénzügyi eszközöket.



Andrzej Duda elnök szombaton jelentette be: nem írhatja alá a parlament által már megszavazott, egyebek mellett a közszolgálati televízió és rádió számára 3 milliárd zloty (263 milliárd forint) költségvetési forrást előirányzó kiegészítő költségvetési törvényt, mivel a közmédia jelenleg zajló átalakítása során "kirívóan megsértették az alkotmányt".



A PiS képviselői csütörtök reggel véget vetettek azoknak a rotációs ügyeleteknek, amelyeket a PAP székházában múlt hét óta tartottak - közölte a Radio Wnet csatornával Przemyslaw Czarnek volt oktatásügyi miniszter, a PiS politikusa. Mint mondta, a képviselők aznap találkoztak Marek Blonskival, a Sienkiewicz által kinevezett új hírügynökségi vezetővel.



Blonski maga is arról biztosította a képviselőket, hogy a PAP-nak semmilyen pénzügyi problémája nincs - számolt be Czarnek, aki szintén törvénysértőnek nevezte Sienkiewicz intézkedését.



Közölte azt is: Wojciech Surmacz, a PAP eddigi vezérigazgatója továbbra is a hírügynökség székházában tartózkodik.



Marek Blonski szerda este közzétett közleményében tudatta: a felszámolási eljárásról szóló miniszteri döntés értelmében ő az illetékes a PAP elleni eljárásban. A felszámolás nem jelenti a hírügynökség tevékenységének végét, csak "működésének jogi formáját változtatja meg" - húzta alá Blonski.



Sienkiewicz szerdai bejelentése szerint a felszámolási eljárás elindítása lehetővé teszi a közmédia "szükséges átalakítását", egyúttal elejét veszi az alkalmazottak elbocsátásának, melyre a pénzhiány miatt kerülne sor. Hangsúlyozta, hogy az eljárás bármikor felfüggeszthető.

MTI