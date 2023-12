Ljubljanában megkezdődött a 46. taizéi ifjúsági találkozó

2023. december 28. 22:13

A világ 48 országából érkezett mintegy ötezer fiatal részvételével megkezdődött csütörtökön a taizéi ökumenikus szerzetesközösség 46. európai ifjúsági találkozója Ljubljanában.

archív

A január 1-jéig tartó rendezvényen a különböző keresztény felekezetekhez tartozó fiatalok többnyelvű közös imákon vesznek részt templomokban és sportcsarnokokban, társadalmi kérdésekről vitáznak, és megünneplik a szilvesztert is, alkohol nélkül.



Ferenc pápa a konferencia kezdetére küldött köszöntőjében felszólította a résztvevőket, hogy váljanak hídépítőkké a népek, kultúrák és vallások között.



"Váljanak valósággá a szeretetről, az igazságosságról és a békéről szóló álmaitok" - írta a pápa üzenetében, amelyet csütörtökön tett közzé a Vatikán Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával.



"Nehéz időket élünk, konfliktusok és háborúk vannak szerte világon, mert már senki sem hallgat ránk" - hangsúlyozta a pápa, aki felszólította a fiatalokat, hogy építsék "a meghallgatás, a párbeszéd és a nyitottság világát".



A taizéi közösség hagyományos találkozóját, melyet az év fordulóján mindig más európai nagyvárosban rendeznek, most a szlovén fővárosban tartják. A franciaországi Taizében működő közösség vezetője szerint azért, mert Ljubljana "Kelet és Nyugat, Észak és Dél találkozási pontján fekszik".



A taizéi szerzetesközösség 1978 óta rendez találkozót a 17 és 35 év közötti keresztény európai fiataloknak.



Az év végi ifjúsági találkozók célja egy előre meghatározott tematika szerinti közös gondolkodás, közös ima, ezáltal a nemzetek közötti párbeszéd és bizalom erősítése.



A találkozónak kétszer is - 1991-ben és 2001-ben - Budapest adott otthont.



MTI