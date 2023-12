Azonosítatlan légi eszköz repült be Lengyelországba Ukrajnából: ufo?

2023. december 29. 16:38

Ukrajna irányából érkező, egyelőre azonosítatlan légi eszköz repült be péntek reggel Kelet-Lengyelországba - közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága.

A tárgyat a határ átlépésének pillanatától követték a nemzeti légvédelmi rendszer rádiólokációs eszközeivel, amíg el nem tűnt - közölték a műveleti parancsnokság X közösségi felületén.



Jacek Goryszewski parancsnoksági szóvivő később a Polsat News kereskedelmi televízióban is közvetített sajtóértekezletén közölte: a tárgy rádiójelei a kelet-lengyelországi Zamosc város környékén szűntek meg.



Az illetékesek vizsgálják, hogy pontosan mi történt - mondta el Goryszewski.



Hozzátette: az incidens kapcsán megemelték a lengyel légierő harckészültségét.



Andrzej Fijolek, a Lublini vajdaság rendőrségi szóvivője a PAP hírügynökségnek elmondta: sérültekről, robbanásról nincs információjuk.



Az esemény miatt péntek délután Andrzej Duda elnök egyeztetett Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettessel, nemzetvédelmi miniszterrel, Maciej Klisz altábornaggyal, műveleti parancsnokkal, valamint Wieslaw Kukula altábornaggyal, vezérkari főnökkel.



A találkozót követő sajtókonferencián Kukula altábornagy elmondta: "minden jel arra mutat", hogy egy orosz rakéta hatolt be a lengyel légtérbe, amely a rádiólokációs eszközök adatai és a szövetségesek megerősítései szerint egy idő múlva távozott onnan.



Klisz altábornagy hozzátette: a rakéta mintegy 40 kilométeres mélységben hatolhatott be Lengyelország fölé, és a légtérsértés mintegy 3 percig tartott. A röppályájára vonatkozó műszaki adatok megerősítése végett a hadsereg terepszemlét is tart - közölte Klisz.



Az ukrajnai háború kitörése óta nem ez az első, Lengyelországot érő légi incidens. 2022 novemberében a kelet-lengyelországi Przewodów településen egy Ukrajnából indított rakéta csapódott be, két lengyel állampolgár halálát okozva. Idén áprilisban a nyugat-lengyelországi Bydgoszcz melletti erdőben egy orosz gyártmányú, tavaly decemberben kilőtt manőverező robotrepülőgép maradványaira bukkantak.

MTI