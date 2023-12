Az izraeli hadsereg kiterjesztette a Hamász elleni műveleteket

2023. december 29. 17:35

Az izraeli hadsereg pénteken bejelentette, hogy erői kibővítették hadműveleteiket a palesztin lakosságú Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban, ahol egyetlen nap alatt "több tucat terroristát öltek meg".

A közlés szerint az egyik palesztint akkor vették észre egy légi eszközről, amikor páncéltörő rakétával kezében már az izraeli katonák felé rohant, de agyonlőtték még azelőtt, hogy tüzelni tudott volna.



Az ejtőernyősök "elkezdték felszámolni a város terrort szolgáló infrastruktúráját", és ennek során megöltek több fegyverest egy alagút lejáratánál és egy épületben - jelentették a katonai szóvivők.

Egy izraeli egység fegyvereket és terrortámadáshoz használható oktatóanyagokat talált a Hamász szélsőséges palesztin szervezet egyik tagjának otthonában Dzsabalija külvárosában, az övezet északi részén. Emellett képeket találtak fegyvereket, gránátokat tartó és katonai hadműveletet eljátszó gyermekekről.



A Gázai övezet déli részén, a Hán-Júnisztól keletre fekvő Kuzaja-romoknál is felvonultak az izraeli erők, ahonnan a Hamász terroristái október 7-én Nir Oz kibuc ellen támadást indítottak - közölte a hadsereg szóvivője.



A csapatok lakóházaknál lévő alagútaknákat és rakéták kilövésére használt állásokat, valamint "terrorista építményeket" is megtámadtak, feltárva több tucat alagútlejáratot és számos fegyvert.



A Hamász felügyelte gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint az övezetben száznyolcvanheten haltak meg és háromszáztizenketten sebesültek meg az utóbbi napon.



Az izraeli légierő vadászrepülőgépei az északi határszakaszon a palesztinokat segítő, libanoni síita Hezbollah szervezethez tartozó libanoni célpontokat, Vádi-Hamul térségében kilövőállásokat és egy katonai egységet támadtak - közölte egy izraeli szóvivő. Célba vették a Hezbollah egy osztagát Aitarun térségében, valamint egy olyan kilövőállást, ahonnan Izraelt, a felső-galileai Baramot lőtték pénteken.



A másik palesztin területen, a Jordán folyó nyugati partján pénteken négy fiatal férfi megsérült egy gázolásos támadásban. A merényletet elkövető sofőrt az izraeli katonák agyonlőtték a helyszínen, az edorimi kereszteződésben, a Hebron hegy déli részén, Al-Favar közelében.



Az egyik, 25 éves sérült állapota közepesen súlyos. A másik három, körülbelül húszéves férfi csak enyhe sérülést szenvedett. Az izraeli mentőszolgálat jelentése szerint a terepen elsősegélyben részesítették, majd a beér-sevai Szoroka kórházba szállították a sérülteket.



Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, a jobboldali nacionalista Vallásos Cionizmus párt elnöke közölte, hogy Izrael mindaddig nem utalja át a Palesztin Hatóságnak a számukra beszedett vámokból levont összegeket, amíg ő vezeti a pénzügyi tárcát. Az izraeli biztonságpolitikai kabinet a múlt hónapban döntött úgy, hogy az Izrael által a Palesztin Hatóságnak átutalandó adó- és vámpénzekből átadja a Gázai övezetre szánt - eddig visszatartott - összeget is, valamint azt a pénzt is kifizetik, melyet korábban befagyasztottak, mert a PH az izraeli börtönökben biztonsági okokból fogva tartott palesztin terroristák családtagjainak folyósította "segélyként".



