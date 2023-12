Fiatalok blokkolják a forgalmat Belgrád belvárosában

2023. december 29. 18:08

Fiatalok vonultak Belgrád belvárosának utcáira pénteken délben, hogy ellehetetlenítsék a forgalmat, tiltakozásul a december 17-i előrehozott parlamenti, tartományi és önkormányzati választásokon szerintük elkövetett csalások ellen.

glas-javnosti.rs

A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint a főként egyetemistákból álló tömeg 24 órás blokádot hirdetett a közigazgatási és helyi önkormányzati minisztériumnak is otthont adó belvárosi utcában annak érdekében, hogy rákényszerítse a tárcát, vizsgálja felül a választási eredményeket. A tervek szerint a fiatalokhoz szombat délben a ProGlas nevű, értelmiségiekből álló civil kezdeményezés tagjai és szimpatizánsai is csatlakoznak.



A tüntetők sátrakat és büféket állítottak a minisztériumhoz vezető utakra, ezzel is jelezve, hogy nem kívánnak elmozdulni a helyükről.



A tiltakozók legfőbb követelése, hogy a közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium ellenőrizze a választói névjegyzéket, hogy kiderüljön, vannak-e rajta fiktív szavazók, vagyis a névjegyzék tartalmazza-e elhunytak vagy tartósan külföldön élők neveit. A felülvizsgálatra a tüntetők szerint azért van szükség, mert úgy vélik, a december 17-i választáson ezeket a fiktív szavazatokat a kormányzó Szerb Haladó Párt kapta, megnyerve ezzel a választást minden szinten.

glas-javnosti.rs



Az ellenzéki tiltakozás már a voksolás másnapján megkezdődött, a demonstráció élére pedig a Szerbia az erőszak ellen nevű választói lista képviselői álltak, akik a második helyen végeztek a választáson. Az országos választási bizottság előzetes eredményei szerint az országos voksolást a kormányzó Szerb Haladó Párt listája nyerte meg a voksok 46,7 százalékának megszerzésével, míg a második a baloldali ellenzéki összefogás Szerbia az Erőszak Ellen elnevezésű listája lett a szavazatok 23,69 százalékával.



A Szerbia az Erőszak Ellen lista legismertebb politikusa, Marinika Tepic tizenkét napja folytat éhségsztrájkot a választás megismétlését követelve.



A pénteki tüntetés résztvevői szerint az ellenzéki politikusoknak nem kellene elfogadniuk a választás eredményeit, és nem lenne szabad átvenniük a megbízóleveleiket, mert azzal legitimálják a választási folyamatot.



MTI