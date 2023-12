Lenin szelleme a Hortobágyon

2023. december 30. 11:07

Laninről földrajzi név van hatályban a Hortobágyon – jelentette a Gondolának a partiotak.hu.

Vlagyimir Iljics Uljanovnak, akit mozgalmi nevén Leninnek ismer az egész világ, a 20. századi történelem egyik legvéresebb alakjaként a cári család likvidálásától kezdve az első szovjet kényszermunkatáborok felállításáig sok rémtett írandó a számlájára.

Buszmegálló is viseli a szörnyeteg nevét.

Emiatt is megdöbbentő, hogy az útvonaltervező mobilalkalmazás utazásunk megkezdésekor nemcsak az itt felejtett Lenin utcákat kínálja fel, hanem a találatok között egy bizonyos Lenintanya nevű helység is felbukkan, amelyet egyébként a részletesebb felbontású autóstérképek is ismernek.

A leleplező írás.

gondola