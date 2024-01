Amerika nem akar konfliktust a húszikkal

2024. január 1. 01:46

Az Egyesült Államok nem keresi a konfliktust a jemeni húszikkal, de saját érdekei védelmében a jövőben is lépni fog - közölte vasárnap a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője azt követően, hogy amerikai helikopterek semmisítették meg a jemeni fegyveresek több kishajóját, amelyek tüzet nyitottak a katonai egységekre a Vörös-tengeren.

John Kirby az ABC televíziónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem akarja a konfliktus kiszélesítését a Közel-Keleten. Ugyanakkor jelentős nemzetbiztonsági érdekek kötik a régióhoz, amelyek védelmében a megfelelő formájú erőket irányítja oda, és önvédelemből a jövőben is cselekedni fog.



A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs koordinátora úgy fogalmazott, hogy a húszik akkor járnának a legjobban, ha felhagynának a Vörös-tengeren végrehajtott támadásokkal.



A jemeni fegyveres csoport tagjai a hétvégén négy kishajóval közelítettek meg egy kereskedelmi hajót, a szingapúri zászló alatt hajózó Maersk Hangzhou konténerszállítót, amelyet hatalmukba akartak keríteni. Miután a megtámadott civil jármű segélykérést adott le, a közelben tartózkodó amerikai repülőgéphordozóról helikopterek siettek segítségére, amelyekre a húszik tüzet nyitottak hajóikról. Az amerikai katonaság a tüzet viszonozta és három kishajót elsüllyesztett, a fedélzetükön tartózkodókat megölve.



Az amerikai hadsereg központi parancsnoksága (Centcom) az incidenssel kapcsolatban közölte, hogy amerikai katonákban és eszközökben nem esett kár.



Az amerikai hadsereg az Izrael és a Hamász közötti háború által elmélyített közel-keleti válság óta most első alkalommal okozta az Irán által támogatott húszi fegyveresek halálát. Az amerikai egységek az elmúlt hónapokban kerülték, hogy közvetlenül támadják a jemeni felkelők állásait, amelyek az elmúlt hetekben több tucat alkalommal indítottak rakéta- és dróntámadást a Vörös-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók ellen, valamint többször lőttek ki rakétát Izrael irányában is.



MTI