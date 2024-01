Délen egy-egy helyen az ég is megdörrenhet

2024. január 1. 10:30

Hidegfront éri el hazánkat, emiatt megnövekszik a felhőzet és többfelé számíthatunk csapadékra. Az előttünk álló héten marad a változékony, enyhe idő.

Várható időjárás az ország területén hétfő éjfélig: Kezdetben még nagyrészt borult lesz az ég és többfelé várható eső, zápor, délen egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Délelőtt északnyugat, nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, egyre több helyen süt ki a nap, de a keleti határvidéken késő délutánig erősen felhős, borult maradhat az ég. A Dunántúlon délelőtt, a keleti határvidéken délután áll el az eső. A déli óráktól az ország déli fele fölé magasszintű felhőzet érkezik, estétől nyugat felől északon is befelhősödik az ég. Az északnyugati, nyugati szél több helyen is megerősödik, de estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, Baranyában reggel állhat be a maximum. Késő estére -1 és +4 fok közé hűl le a levegő.

met.hu