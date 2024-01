Délelőttől kezdve északnyugat felől beborul az ég

2024. január 1.

Időjárási helyzet Európában: A Brit-szigetek felett továbbra is markáns ciklon örvénylik, amelynek frontjai mentén egészen Közép-Európáig és a Pó-síkságig többfelé csapadékos az idő. A Közép-európai-síkság felett is megfigyelhetünk egy ciklont, ott inkább a havazás, havas eső a jellemző csapadékforma. Anticiklonális hatások a mediterrán térségben érvényesülnek, itt enyhe az idő, 15 fok körül alakulnak a csúcsértékek, és ugyancsak magasnyomás alakítja a Skandináv-félsziget időjárását, itt viszont kifejezetten zordan indul az újév. A nappali maximumok is -10 fok alatt maradnak, éjszaka pedig nem ritkák a -20, -25 fok alatti minimumok sem.



Kedd estig a Kárpát-medence fölé változó nedvességtartalmú, de továbbra is enyhe légtömeg áramlik, így marad az enyhe idő érdemi csapadék nélkül.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig: Este és éjjel az ország délnyugati, déli felén nagy területen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, de másutt is befelhősödhet az ég. A ködös területeken szitálás előfordulhat. Kedden a köd megszűnik, a látási viszonyok javulnak, a rétegfelhőzet kiterjedése pedig csökken. Ugyanakkor délelőttől kezdve északnyugat felől beborul az ég, és este az északi tájakon már gyenge eső is előfordulhat. Hétfő estére mérséklődik a légmozgás. Kedden a délnyugati, déli szél megélénkül, a Dunántúlon olykor meg is erősödik.



A hajnali órákban általában -1 és +3 fok közötti értékekre számíthatunk, de a kevésbé felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 11 fok között alakul.



