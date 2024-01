Tőlünk nyugatra elhelyezkedő ciklonrendszer határozza meg az időjárást

2024. január 2. 16:22

Időjárási helyzet Európában: Az Atlanti-óceán felett nem messze a brit partoktól többközéppontú ciklonrendszer helyezkedik el, ezért Nyugat-Európában sok a felhő, és többfelé esik az eső. Dél-Angliában és a Bretagne tágabb térségében jelentős mennyiség hull.

Ugyancsak ciklon örvénylik a Kelet-európai-síkság felett, amelynek hullámzó frontrendszere a Balkánon át a Földközi-tenger középső medencéjéig húzódik. E frontzóna mentén szintén sokfelé fordul elő csapadék, délebbre eső, a hegyekben és északabbra hó a jellemző.



A két ciklonrendszer között és a Mediterráneum nyugati felében szakadozott a felhőzet, sokfelé derült az ég, helyenként köd képződött.



Skandináviában és a Kelet-európai-síkságon hajnalban többfelé -30 fok alá kúszott a hőmérő higanyszála, és napközben is ennek közelében maradt.



A Kárpát-medencében szerda estig a tőlünk nyugatra elhelyezkedő ciklonrendszer határozza meg az időjárást, ismét megvastagszik a felhőzet, és csapadék érkezik térségünkbe.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de estig a déli területeken időszakosan kevesebb felhő is lehet az égen. Estétől előbb északon, majd másutt is több helyen alakulhat ki gyenge eső, ami szerda délelőtt is kitart.



Szerda késő délelőtt nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, az ekkor kialakuló gomolyfelhőkből pedig elszórtan alakulnak ki záporok, esetleg egy-egy helyen zivatar is.



A délnyugati, déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8, a szélvédett északi tájakon 1 és 4 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 8, 15 fok között valószínű.

MTI