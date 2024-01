Az ENSZ segélyszervezetének iskolájánál talált rakétaindító állások

2024. január 2. 17:58

Az izraeli hadsereg (IDF) az ENSZ palesztinokat segélyező szervezetének (UNRWA) gázavárosi iskolájánál is talált olyan rakétaindító állásokat - munícióval és egy gyártó műhellyel együtt -, amelyekből a Hamász és más palesztin radikális szervezetek támadták Izraelt - közölte egy katonai szóvivő kedden, a Gázai övezeti háború nyolcvannyolcadik napján.

Az utóbbi egy napban a haditengerészet a légierővel és a szárazföldi csapatokkal közösen megölt számos terroristát, és megsemmisített több lőszerraktárt az övezetben - tette hozzá.



Az izraeli biztonsági erők Ciszjordániában is folytatták razziáikat a terroristagyanús palesztinok felkutatására. Kalkília közelében, Kafr Azon településen tűzpárbajban megsebesült egy izraeli tiszt, a katonák viszont négy palesztin fegyverest megöltek.



Izrael északi határánál a libanoni síita Hezbollah mozgalom rakétái megsebesítettek hétfőn öt izraeli tartalékos katonát, egyet közepesen súlyosan, négyet pedig könnyebben. A közepesen súlyos sebesültet a naharijai kórház intenzív osztályán ápolják, állapota stabil. Hétfőn az IDF megtorlásul a levegőből támadta a Hezbollah észak-libanoni rakétaindító helyét - mondta a szóvivő.



Az IDF a Hamász elleni háborújában, annak egy újabb szakaszára készülve visszavon öt dandárt - több ezer katonát - az övezetből - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja.



Palesztin szemtanúk arról számoltak be, hogy kivonuló harckocsikat láttak az övezet több részén - írta a lap.



"Elkezdődött az átmenet egy olyan szakaszba, amely továbbra is intenzív, de jobban összpontosít egyes helyekre. A katonák egy részét pedig felkészítik arra, hogy a libanoni határnál esetleg intenzívebbé válik a harc. A háború következő szakasza legalább hat hónapig tart majd, és ez a hat hónap az északi fronton kritikus lesz, noha változatlan cél a Hamász felszámolása a Gázai övezetben" - közölte a lappal egy meg nem nevezett izraeli illetékes.



MTI