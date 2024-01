Új lakossági állampapírok jönnek

2024. január 2. 21:25

Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.) új 3 éves fix kamatozású állampapírral bővíti a termékpalettát, Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) néven, valamint új konstrukciójú és futamidejű Bónusz Magyar Állampapírt (BMÁP) hirdet meg a lakosság részére - közölte az ÁKK a honlapján kedden.

A közlemény szerint a két új állampapírtípus 2024. január 8-tól lesz megvásárolható.



Emlékeztetnek, hogy az ÁKK Zrt. célul tűzte ki a lakossági állampapírok termékszerkezetének átalakítását. Ennek keretében vezeti be a piacra a Fix Magyar Állampapírt. Ennek legfőbb előnye a teljes futamidő alatti kiszámíthatóság, amit az előre meghatározott, negyedéves kamatfizetési gyakorisággal kifizetett, fix kamat biztosít.



Az első, 2027/Q1 elnevezésű FixMÁP sorozat 3 éves futamidővel, évi fix 7 százalékos kamattal, 1 forintos alapcímlettel lesz elérhető. Értékesítési időszaka 3 hónap, minden új negyedévben új FixMÁP sorozatot hirdetnek.



Az új, 5 éves futamidejű 2029/N sorozatú BMÁP-nál a kamat mértéke továbbra is a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze, a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez kötött kamatbázis felett biztosít kamatprémiumot. Annak az első három évben évi 1,5, majd az utolsó 2 évben évi 2,5 százalék lesz, ezzel ösztönözve és jutalmazva azon befektetőket, akik lejáratig megtartják a BMÁP-ot. Az induló éves kamat mértéke évi 8,01 százalék. A 3 éves, 2027/N sorozatú BMÁP-ot továbbra is változatlan feltételekkel lehet megvásárolni.



Értékesítési korlátot vezetnek be mindkét terméknél, ez a 2027/Q1 sorozatú FixMÁP-nál 50 millió, a 2029/N sorozatú BMÁP-nál 100 millió forint, maximum ennyit értékesíthet egy forgalmazó egy lakossági befektetőnek. Az értékesítési korlát célja továbbra is a kisebb megtakarításokkal rendelkező állampapír-befektetők széleskörű kiszolgálása - írták.



A Fix Magyar Állampapírt is magánszemélyek vásárolhatják meg a Magyar Államkincstár és egyes bankok/befektetési vállalkozások fiókhálózatában, valamint a WebKincstár, MobilKincstár és a bankok/befektetési vállalkozások online felületein - áll a közleményben.

MTI