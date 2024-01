Gomolyfelhőkből elszórtan alakulhatnak ki záporok

2024. január 3. 09:34

Az újév első napjai enyhén telnek, változás csak a hétvégén körvonalazódik egy mediterrán cikon hatására.

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: Eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen eső is előfordulhat. Késő délelőttől nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, az ekkor kialakuló gomolyfelhőkből pedig elszórtan alakulhatnak ki záporok, esetleg egy-egy helyen zivatar is. A délnyugati, déli szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 15 fok között valószínű. Késő estére 4 és 9 fok közé hűl le a levegő.

met.hu