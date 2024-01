Lukasenka és családja kiváltságai: testőrség élete végéig

2024. január 4. 18:51

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök aláírta az államfőről szóló törvény átfogó kiigazítását tartalmazó új jogszabályt, amely egyebek mellett többletjogokat és kiváltságokat tartalmaz az elnök és családja számára, még Lukasenka államfői tisztének megszűnése utáni időszakra is.

Az elnök – rfe/rl/tass/Jekatyerina Stukina

A dokumentum - amelynek teljes szövegét nem tették közzé, csupán egyes rendelkezéseit ismertették Lukasenka hivatalos honlapján egy közleményben - megállapítja, hogy Fehéroroszország elnöke áll a közigazgatási rendszer élén, és a parlament küldötte. A jogszabályban megerősítették az elnök hatáskörét arra, hogy javaslatokat tegyen a parlamentnek az alkotmánybíróság és a legfelsőbb bíróság elnökeinek, helyetteseiknek és bíráinak személyére, a központi választási bizottság elnökének és tagjainak megválasztására, valamint joga van indítványozni az ország fegyveres erőihez tartozó csapatok külföldre küldését, hogy azok részt vegyenek "a kollektív biztonság szavatolásában, valamint a nemzetközi béke és biztonság fenntartását szolgáló tevékenységekben".



A fehérorosz Szabadság Rádió a parlamenti megszavazáskor ismertette a törvénymódosítást, amelyből kiemelte, hogy a jogszabály további garanciákat is meghatároz az elnök és családja számára, ideértve az államfő hivatali idejének lejártát is. A változtatások között szerepel, hogy a hivatalos lakóhely mellett az elnöknek ideiglenes tartózkodásra és pihenésre is biztosítani kell ingatlant. Ezeket az ingatlanokat hivatali ideje lejárta után is használhatja. Ugyancsak élete végéig igényt tarthat testőri szolgálatra.



A törvény szerint az államfő mentelmi joggal rendelkezik, azaz elnöki jogkörének gyakorlásával összefüggésben elkövetett cselekményeiért nem vonható felelősségre, ezzel összefüggésben nem tartható őrizetben, nem állítható bíróság elé. A mentelmi jogot kiterjesztették családtagjaira is. Sérthetetlenek lesznek az elnök és családjának tulajdonában lévő lakó- és irodahelyiségek, közlekedési és kommunikációs eszközök, egyéb ingatlanok és iratok is.



Hivatalából történő távozása után a volt elnök ugyanolyan egészségügyi ellátásra és szállítási szolgáltatásokra tarthat igényt, amilyeneket államfőként élvezett. A volt elnök életének és egészségének fenntartását az állami költségvetés fedezi.



Az exállamfőnek joga van a mindenkori elnök törvényben megállapított illetményének megfelelő, élethosszig tartó havi juttatásra. A posztjáról való távozása után az elnök egy telekkel és melléképületekkel is rendelkező állami ingatlant kap ajándékba. A volt elnök halála után családtagjai mindegyike pénzbeli juttatásban részesül az akkori államfői fizetésnek megfelelő összegben - emelte ki a törvény egyes rendelkezéseit a fehérorosz Szabadság Rádió.



A módosított törvényben - amelyet a parlament december végén szavazott meg - pontosították az elnökjelöltekkel szembeni követelményeket. Így az elnöki tisztségre csak Fehéroroszország területén született, legalább 40 éves, szavazati joggal rendelkező állampolgár jelöltetheti magát, aki a választásokat megelőzően legalább 20 éve állandó lakhellyel rendelkezik az országban, és soha nem volt külföldi állampolgársága, tartózkodási engedélye vagy külföldi okirata, amellyel jogosult volt bármilyen kedvezményre vagy előnyre.

